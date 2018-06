Hoy 14 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre, en conmemoración al nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco, quien descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Landsteiner fue, además, ganador en 1930 de un Premio Nobel de Medicina o Fisiología. "Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos ayudan a salvar a millones de personas cada año, aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, y permitiendo también la implementación de procedimientos médicos y quirúrgicos complejos", explica la Dra. María Valeria El Haj, Directora Médica de vittal. ¿Es peligroso donar sangre? No. La donación es un proceso seguro que se realiza bajo la responsabilidad de un equipo médico. Es imposible la transmisión de cualquier tipo de enfermedad durante este proceso. Hay excepciones a la hora de donar sangre: - Quienes hayan padecido determinadas enfermedades como hepatitis, sida, paludismo, chagas, o tumores. - Quienes hayan consumido drogas por vía endovenosa. - Quienes hayan consumido algún medicamento. - Embarazadas o en período de lactancia. A continuación, se exponen algunas inquietudes o mitos que la Dra. María Valeria El Haj responde, en relación con ciertos temores de la sociedad a la hora de donar sangre. ¿Me debilito si dono sangre? Una vez realizada la donación, el volumen de sangre es reemplazado rápidamente y en unas horas se normaliza, sin alterar las tareas habituales. Puedo adelgazar o engordar? La donación no altera el peso corporal. Puedo contraer alguna enfermedad? Donar sangre es seguro. No se puede contraer ninguna enfermedad al hacerlo, ya que el material que se utiliza para la extracción es estéril y desechable. Puedo donar si tengo tatuajes o piercing? Si bien los tatuajes o piercing son un factor de riesgo, se puede donar sangre ya que la misma se analiza siempre antes de ser usada. A estas personas se les recomienda donar después del año, es decir que estarían inhabilitados transitoriamente. iones y contacto con ellas a través de mucosas o heridas. ¿Puedo donar sin estar en ayunas? Si, se recomienda que la persona que vaya a donar beba por lo menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción y sin restricciones para la ingesta de alimentos sólidos, solo se deben evitar las grasas y lácteos antes de donar. ¿Es doloroso? No es doloroso y además es rápido. La extracción se hace a través de un pequeño pinchazo en la piel con el uso de una aguja.



Día Mundial del Donante de Sangre

