En una histórica sesión de 23 horas, que incluyó encendidos discursos a favor y en contra, y mucho suspenso hasta el final, la Cámara baja logró darle media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con un final electrizante, la "ola verde" sacó músculo en la Cámara de Diputados y ya se prepara para avanzar hacia el Senado, donde espera dar el paso histórico que significaría convertir en ley el proyecto de despenalización del aborto. La misión no era sencilla: desde que se instaló el debate en el Congreso y hasta hace muy pocas horas, los "poroteos" de votos arrojaban una diferencia a favor de los detractores del proyecto. El cambio de tendencia se forjó en la última semana al calor de las manifestaciones del movimiento de mujeres, que revolucionaron la calle y los medios digitales con estrategias de comunicación innovadoras y creativas. Primero tímidamente y después con mayor ímpetu, cambió el estado de ánimo y comenzó a propagarse un halo de optimismo que no fue indiferente a muchos de los diputados de convicciones más flexibles, que acostumbran toman decisiones según la dirección de la opinión pública. Más allá de los argumentos conceptuales que de un lado y del otro se blandieron en el debate, la balanza se inclinó porque el feminismo logró interpelar generacionalmente a la sociedad, que en buena parte asumió al aborto como parte de una agenda de futuro, con base en los derechos de las mujeres y en las políticas de salud pública. El hecho de que una abrumadora proporción de jóvenes acompañe el proyecto, y que este sector etario se haya visibilizado tan nítidamente en las manifestaciones a favor del aborto, contribuyó a instalar una suerte de parteaguas entre un pasado antiabortista, aferrado al statu quo, y un futuro que se definió como irreversible. Una de las claves del triunfo fue haber conseguido apropiarse simbólicamente del valor de "futuro", contra un sector que quedó pedaleando en el aire en base a una retórica percibida como arcaica por buena parte de la sociedad. El propio diputado del FpV-PJ Daniel Filmus resumió esta idea con precisión cuando planteó en su discurso que lo que estaba en debate en el recinto no era "si en la Argentina va a haber interrupción involuntaria del embarazo" sino "cuándo va a ocurrir". Con un total de 54 votos, el Frente para la Victoria-PJ fue la bancada que mayor cantidad de votos positivos aportó a la media sanción del proyecto de despenalización del aborto, mientras que Cambiemos fue el interbloque que realizó más votos negativos, con 65. El kirchnerismo completó su grilla con 11 votos negativos, en tanto que Cambiemos registró 42 positivos. Al desagregar los votos en el interbloque oficialista, la UCR es la única bancada con predominio de votos positivos sobre los negativos, con 24 y 16 respectivamente. En la Coalición Cívica, Juan Manuel López fue la excepción en un bloque donde los otros nueve legisladores, con Elisa Carrió a la cabeza, votaron en contra. En PRO, en tanto, acumuló 37 votos en contra y 17 a favor, siendo de esta manera el bloque que de manera separada más votos negativos anotó. El interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados) le sigue en el ránking de votos negativos con 21 y 11 afirmativos, entre ellos los votos de los tres pampeanos que terminaron por volcar el resultado a favor. El Frente Renovador cosechó ocho votos a favor y 13 en contra, entre ellos el de la jefa de la bancada, Graciela Camaño. Los únicos espacios que unánimemente acompañaron la iniciativa despenalizadora fue Evolución Radical (de tres integrantes, liderado por Martín Lousteau), el interbloque Movimiento Evita - Libres del Sur, de cinco miembros, y los tres diputados del izquierda (Romina Del Plá, Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra).

ENFUNDADAS EN SUS PAÑUELOS VERDES, MILES Y MILES DE MUJERES COPARON LAS INMEDIACIONES DEL CONGRESO.





LA CELEBRACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS UNA VEZ QUE SE CONFIRMÓ LA MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO.

EL CONGRESO APROBÓ LA MEDIA SANCION A LA LEY. LUEGO DE UNA CORRECCIÓN DE VOTOS, QUEDÓ EN 129 AFIRMATIVOS Y 125 NEGATIVOS; 1 ABSTENCIÓN. CRISTINA VOTARÁ A FAVOR El bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner confirmó este jueves que votará "en su totalidad" a favor del proyecto de legalización del aborto. Horas después de que la Cámara de Diputados aprobará la iniciativa y la girara al Senado, la bancada kirchnerista anunció su postura a través de su cuenta oficial de Twitter. "El bloque de senadoras y senadores del FPV-PJ informa que, en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente a través de los Colectivos de Mujeres", expresaron. La ex mandataria se había pronunciado en reiteradas oportunidades en contra del aborto legal e, incluso, evitó durante sus Presidencias impulsar el debate parlamentario sobre el tema.

