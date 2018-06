La Escuela Técnica Roberto Rocca celebró su quinto aniversario

Durante la ceremonia, Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, recordó el compromiso de su padre con la educación técnica y la comunidad. "Esta escuela les ofrece la gran oportunidad de desarrollar sus talentos", les expresó a los estudiantes. La Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) celebró el miércoles su 5º aniversario con un emotivo acto que fue encabezado por el presidente del Grupo Techint y CEO de Tenaris, Paolo Rocca, y el director del establecimiento educativo Campana, Ludovico Grillo. El 10 de junio de 2013 se inauguraba la ETTR Campana, la primera de una red de escuelas técnicas que se está expandiendo por los países donde el Grupo Techint tiene operaciones y que sumó el año pasado su segundo establecimiento en Pesquería, México. Durante la ceremonia, se repasó el lustro de historia de esta red y se recordó la figura de Roberto Rocca, su compromiso con la educación -y la formación técnica en particular- y su legado. "Agustín y Enrique Rocca, al igual que mi padre Roberto, entendieron que sin una comunidad que crezca permanentemente y en la que cada uno encuentre oportunidades, no se puede construir un proyecto industrial sólido y que dure en el tiempo", afirmó Paolo Rocca. "Esta escuela les ofrece la gran oportunidad de desarrollar sus talentos, de encontrar en el curso de sus estudios las cosas que pueden hacer bien, que les divierten e invitan a trabajar con pasión", expresó el presidente del Grupo Techint a los estudiantes. Por su parte, Ludovico Grillo ponderó a Roberto Rocca por su "visión, compromiso, coraje para tomar las decisiones difíciles, capacidad y trabajo". Y aseguró que "combinó la vocación por la enseñanza y la investigación con su faz de empresario de una manera muy interesante, al entender como nadie el círculo virtuoso que se genera entre la educación, el trabajo y el desarrollo comunitario". Del acto participaron además el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez; la vicedirectora de la ETRR Campana, Liliana Correa; autoridades de la empresa; y equipo docente junto a los alumnos de todos los cursos del establecimiento. También estuvieron presentes egresados de la Escuela Técnica Enrique Rocca. Una formación diferente La red de escuelas técnica Roberto Rocca es una serie de establecimientos educativos que el Grupo Techint está desarrollando en las comunidades donde posee operaciones, con el objetivo de promover la educación técnica de calidad junto a los valores de la compañía. Ofrece formación en las especialidades de Electromecánica y Electrónica de nivel secundario técnico en Campana, y de Mecatrónica y Electromecánica de nivel medio superior técnico en Pesquería. No obstante, la formación prevista es integral, contemplándose la enseñanza de idiomas, actividades deportivas e inserción comunitaria. La red posee un fuerte perfil industrial y persigue la excelencia académica en cada de su acciones y actividades, desde un abordaje novedoso soportado con equipamiento de última generación. La vocación por aprender desarrollada en los alumnos da como resultado un desempeño de muy alto nivel. Como complemento a la formación de los estudiantes, la Escuela Técnica Roberto Rocca brinda en el último año de cursada la posibilidad de participar en Prácticas Profesionales, con el objetivo de facilitar su integración al mundo laboral.

Apostamos a la #educación como un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Es el mejor camino para construir un proyecto industrial sólido. Felicitaciones a todos los que hicieron posible este 5º aniversario de la @ETRRAR. pic.twitter.com/wDE1i7Qdv8 — Javier Martínez A. (@_javierma) 14 de junio de 2018 La @etrrar cumplió 5 años y lo celebramos con los 340 alumnos, familiares, profesores y autoridades. Paolo Rocca destacó el trabajo realizado en conjunto y recordó el compromiso de Roberto Rocca con la educación y el desarrollo de la comunidad. #EducaciónTécnica pic.twitter.com/wiFJ8it2Ii — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 13 de junio de 2018 “Esta escuela les ofrece la gran oportunidad de desarrollar sus talentos, de encontrar en el curso de sus estudios las cosas que pueden hacer bien, que los divierten e invitan a trabajar con pasión" comentó Paolo Rocca a los estudiantes en el 5º aniversario de la @etrrar pic.twitter.com/Mmi5Kh1LXr — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 13 de junio de 2018 "UNO DE LOS ROLES DE LA ESCUELA ES ARTICULAR CON EL RESTO DEL SECTOR EDUCATIVO" Lo aseguró el director de la ETRR Campana, Ludovico Grillo. Destacó además que el 2019 marcará el primer egreso de estudiantes de la institución. El director de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) de Campana, Ludovico Grillo, aseguró en contacto con medios locales que los principales "desafíos" del establecimiento todavía están "por delante" y subrayó como uno de sus "roles" la interacción con las demás escuelas técnicas de la zona. "Cinco años, una etapa que se cumple, pero con todos los desafíos por delante todavía", aseguró Grillo, quien señaló que en 2019 la ETRR verá a su primera camada de egresados. "Ese es el proyecto fundamental: terminar de cumplir con el plan de estudios y que los chicos se egresen con un buen nivel académico y con una buena formación en los aspectos socioemocionales", afirmó el director. Colocó entre esas prioridades la performance de los egresados en matemáticas. Además, anunció el inicio de prácticas profesionalizantes para los estudiantes del último año secundario, una experiencia clave con vistas a su inserción en la industria regional. "Estamos muy bien, con 340 alumnos que vienen a clase. Estamos con un buen nivel académico, con el edificio a la espera de una nueva ampliación. Además, se empieza a ver algo que en una escuela es muy importante: un lindo espíritu de comunidad, los chicos contentos de pertenecer a la escuela y los docentes orgullosos del equipo que integran", expresó Grillo. Por otra parte, reconoció el apoyo permanente de Tenaris: "Nos sentimos muy apoyados por la empresa, que colabora a diario con el desarrollo de la escuela. Eso se refleja hoy con la presencia de Paolo Rocca acompañándonos en este festejo. Y también tomamos ejemplos de la empresa y de su calidad de trabajo: por algo nos llamamos Roberto Rocca", manifestó. Consultado por la integración de la ETRR con los demás establecimientos técnicos de Campana y Zárate, sostuvo que es una de las misiones de la institución. "Estamos haciendo muchos proyectos juntos. Trabajamos en la enseñanza de matemática y también en el programa GEN Técnico", precisó el director. "Uno de los roles de la escuela claramente es articular con el resto del sector educativo", subrayó.

La Escuela Técnica Roberto Rocca celebró su quinto aniversario

