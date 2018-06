La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/jun/2018 Auto y moto colisionan en barrio Villanueva







Sucedió ayer en el cruce de San Lorenzo y San Martín y no dejó heridos. Un automóvil VW Gol Country y una moto Honda Wave protagonizaron ayer un accidente de tránsito en la esquina de San Lorenzo y San Martín, en el barrio Villanueva. A pesar de la colisión y la caída, la mujer que conducía la moto prefirió no recibir asistencia de parte de Bomberos Voluntarios, por lo que no fue derivada al Hospital San José. En el lugar también se hizo presente un móvil del Comando de Patrulla de Campana de la Policía Bonaerense.

#Ahora choque en barrio Villanueva, en San Martín y San Lorenzo un VW Gol Country y una Honda Wave, la conductora no quiso ser asistida por Bomberos, intercambiaron documentación para el trámite de seguros en presencia de Comando patrulla zona 7 pic.twitter.com/9sr3QCwzBo — (@dantrila) 14 de junio de 2018

