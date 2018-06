Camioneros y las dos CTA cerraron su jornada de huelga con un gran acto en Plaza de Mayo

NOTICIA RELACIONADA: Docentes bonaerenses cumplen hoy una nueva medida de fuerza El gremio que conducen los Moyano adelantó que hará otro paro de 48 horas si no obtiene una paritaria del 27 por ciento. En tanto, las CTA instaron a plegarse al paro nacional anunciado por la CGT para el 25. Integrantes del gremio de Camioneros y de las CTA de los Trabajadores y Autónoma arribaron este jueves a Plaza de Mayo, en el marco de un paro nacional que decretaron esos sectores sin piquetes ni cortes de ruta y en reclamo de un incremento salarial del 27 por ciento. Acompañaron gremios docentes (CTERA, Suteba, Ute, Conadu, entre otros), ATE Capital y delegaciones de distintas dependencias estatales y de la Asociación Judicial Bonaerense, Aeronáuticos (APA), Cicop, el SUTNA y la AGTSyP, que paró desde las 20:00 hasta el cierre del servicio del subte. También participaron gremios cercanos a Camioneros como Peajes y Canillitas y sindicatos enrolados en la Corriente Federal (Federación Gráfica y Curtidores) y la CGT (UOM Quilmes y Apops), y movimientos sociales que son parte de las dos CTA, como la Tupac Amaru, el MTL, Barrios de Pie, Ctep y la CCC. La movilización la encabezaron referentes de esos gremios, como Hugo Yasky, Roberto Baradel, Sonia Alesso, Pablo Micheli, Pablo Moyano, Omar Plaini, Eduardo López, entre otros. Duros discuros El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó que los trabajadores del sector realizarán una nueva huelga de 48 horas los días 26 y 27 si no obtienen un incremento salarial del 27 por ciento. Esa huelga será justo los dos días siguientes al paro general convocado por la CGT para el 25, por lo que el autotransporte de cargas estaría paralizado durante 72 horas, lo cual podría generar desabastecimiento en algunos rubros. En tanto, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Miceli, instó a participar del paro general que dispuso la CGT para el próximo 25 de junio y señaló que van con "el plan de movilizar y pelear en las calles para que se caiga este modelo económico".

Pablo Moyano, ratificó que realizarán una nueva huelga de 48 horas los días 26 y 27 si no obtienen un incremento salarial del 27 por ciento.





Las dos CTA movilizaron a sus respectivos gremios y anunciaron que se plegarán al paro general convocado por la CGT para el 25.



