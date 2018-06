El anfitrión se impuso 5-0 sobre el seleccionado dirigido por Juan Antonio Pizzi luego de la sencilla ceremonia inaugural. Néstor Pitana tuvo un correcto arbitraje. Esos cuatro años que tan largos se hacen entre Mundial y Mundial llegaron ayer a su final, cuando Rusia y Arabia Saudita pusieron en marcha la Copa del Mundo 2018. Y el anfitrión comenzó de gran manera la competencia: goleó por 5 a 0 al débil seleccionado dirigido por Juan Antonio Pizzi. Rusia no llegaba de la mejor manera a este debut, dado los malos resultados obtenidos en los partidos preparatorios. Sin embargo, ayer aprovechó con contundencia las facilidades que brindó el ingenuo elenco saudí y redondeó una amplia victoria en el estadio Olímpico Luzhniki de Moscú ante 82 mil espectadores. A los 12 minutos de juego, Yuri Gazinsky tuvo el privilegio de inaugurar la cuenta de goles de la Copa del Mundo con un cabezazo a contrapié, aprovechando el resbalón de un defensor de Arabia Saudita. Luego, en el final de esa primera parte, Denis Cheryshev marcó el 2-0 tras una gran resolución individual dentro del área. En el complemento, Artem Dzyuba estableció el 3-0 de cabeza a los 26 minutos, mientras que en tiempo de descuento, Cherysev y Aleksandr Golovin completaron la cuenta. "Estuvimos muy lejos de lo que pretendíamos. Rusia se tuvo que esforzar muy poco para sacarnos una ventaja incomprensible. Tenemos que levantarnos, sacarnos esta sensación de vergüenza que tenemos todos", señaló tras el encuentro el DT argentino Juan Antonio Pizzi. BIEN PITANA El argentino Néstor Pitana condujo el partido inaugural del Mundial 2018 sin sobresaltos, con mucha experiencia y pasó con creces su presentación. El misionero, de 42 años, estuvo secundado por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti como asistentes, y no tuvo necesidad de utilizar VAR en cuyo equipo estaba el también argentino Mauro Vigliano. LA FIESTA INAUGURAL La ceremonia de apertura del Mundial de Rusia 2018 se realizó en la previa al encuentro entre el anfitrión y Arabia Saudita en el estadio Luzhniki de Moscú y estuvo marcada por la sencillez, su brevedad y su inclinación musical por sobre lo coreográfico. Así, el plato fuerte fue la actuación del cantante inglés Robbie Williams. La fiesta comenzó con un video que mostró a un niño jugando con una pelota y recorriendo los principales lugares históricos de Moscú, hasta llegar al Olímpico Luzhniki. En ese momento, Iker Casillas (campeón del mundo con España en 2010), le enseñó la copa a todo el estadio. Fue la señal para la entrada del ex futbolista brasileño Ronaldo, maestro de ceremonia, acompañado por Robbie Williams. El reconocido músico británico cantó "Let me entertain you" y "Feel". Luego, la intérprete de ópera rusa Aida Garifullina hizo su ingreso para acompañar a Williams con el histórico tema "Angels", mientras acróbatas y bailarines con los colores de los 32 países participantes del torneo desfilaron por el campo de juego. Siempre acompañados por Zabivaka, la mascota del Mundial. Finalmente, el cantante inglés cerró su performance con "Rock DJ", per antes sorprendió a todos con un gesto obsceno ante las cámaras (el internacional "fuck you"). A continuación, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, brindaron palabras alusivas y dejaron inaugurada la cita máxima del fútbol.

FESTEJO LOCAL. LOS RUSOS NO SE COMPLICARON ANTE EL INGENUO EQUIPO DE ARABIA SAUDITA.



Mundial 2018:

La Copa del Mundo se abrió con la goleada de Rusia sobre Arabia Saudita

