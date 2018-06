Jorge Sampaoli, que ayer volvió a repetir formación en la práctica, brindará una conferencia de prensa junto a un jugador que todavía no fue designado. La Selección Argentina viajará hoy desde el Centro de Entrenamiento de Bronntsy hacia Moscú, donde mañana debutará en este Mundial de Rusia 2018 frente a Islandia por la primera fecha del Grupo D. Los jugadores entrenarán temprano por la mañana y luego partirán hacia la capital rusa, donde a las 13 (hora argentina) está pautada una conferencia de prensa que el entrenador Jorge Sampaoli brindará junto a un futbolista que ayer todavía no había sido designado. Este encuentro con el periodismo será en el estadio del Spartak Moscú, escenario en el que Argentina enfrentará a Islandia y podría ser el momento en que Sampaoli confirme la alineación titular. En ese sentido, no se esperan sorpresas de parte del entrenador, que en la práctica de ayer a la mañana volvió a trabajar con la misma formación titular de los tres días anteriores, por lo que ya se considera un hecho que la alineación para el debut será con: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; y Sergio Agüero. Después, sin cambiar los nombres, Sampaoli podrá hacer ajustes tácticos y variar esquemas. Todo indica que iniciará 4-2-3-1, pero con la posibilidad de una búsqueda posicional más ofensiva a partir del retroceso de Mascherano y el avance de los laterales y de Meza y Di María. En contrapartida, en el reagrupamiento defensivo, tampoco sorprendería que los jugadores de Independiente y PSG retrocedan a la línea de Mascherano y Biglia y conformen un bloque defensivo de dos líneas de cuatro hombres, más allá de la intención manifiesta de Sampaoli de que su equipo recupere el balón lo antes y más arriba posible.



Mundial 2018:

Argentina viaja hoy a Moscú, donde mañana debutará frente a Islandia

