Breves: Mundial 2018; día 2

DEBUTA URUGUAY En el partido que completará la primera fecha del Grupo A, Uruguay enfrentará desde las 9 de la mañana (hora argentina) a Egipto. "La Celeste", dirigida por Oscar Washington Tabárez, formaría con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Giorgian De Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez. Por su parte, el argentino Héctor Cúper, DT de Egipto, confirmó que Mohamed Salah, figura del Liverpool de Inglaterra, se recuperó de la lesión sufrida en la final de la Champions League y, salvo imponderables de último minuto, será titular en este duelo ante Uruguay. ESPAÑA VS PORTUGAL En la jornada de hoy también se pondrá en marcha la competencia del Grupo B de esta Copa de Mundo. Será a las 12.00, con el choque entre Marruecos e Irán. Sin embargo, la principal atracción la protagonizarán España y Portugal desde las 15 horas. La Selección española llega a este encuentro luego que la federación nacional decidiera despedir el pasado miércoles al entrenador Julen Lopetegui por arreglar a escondidas su incorporación al Real Madrid (ayer fue presentado en la Casa Blanca), cuando días antes había extendido su vínculo hasta 2020 con España. Su lugar será ocupado por el director deportivo de la Selección de España, Fernando Hierro, quien se hará cargo de un equipo que llegó como gran candidato a Rusia, pero que ahora está envuelto en un torbellino de dudas. Encima, en su primer partido tendrá enfrente al último campeón de Europa, Portugal, y a una de las más grandes estrellas del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. PRÓXIMOS PARTIDOS Los siguientes tres días de la Copa del Mundo "Rusia 2018" tienen programados estos encuentros: Sábado 16: Francia vs Australia (7.00), Argentina vs Islandia (10.00), Perú vs Dinamarca (13.00) y Croacia vs Nigeria (16.00). Domingo 17: Costa Rica vs Serbia (9.00), Alemania vs México (12.00) y Brasil vs Suiza (15.00). Lunes 18: Suecia vs Corea del Sur (9.00), Bélgica vs Panamá (12.00) y Túnez vs Inglaterra (15.00).

Breves: Mundial 2018; día 2

