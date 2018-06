La competencia se desarrolló en el Club Ciudad en las categorías Sub 14 y Sub 16. En el marco de los Juegos Bonaerenses 2018, se disputó la etapa local de fútbol playa en la cancha de césped sintético del Club Ciudad de Campana. Con la coordinación de la Dirección de Deportes del Municipio, se disputaron encuentros eliminatorios de las categorías Sub 14 y Sub 16. En la primera división, Dante Alighieri se impuso 3 a 0 ante Club Atlético Tavella; mientras que en Sub 16, la Escuela Municipal derrotó 8 a 2 a Dante Alighieri. Los equipos ganadores alcanzaron su lugar en la etapa regional que se desarrollará el próximo 28 de junio en la ciudad de Escobar.



Juegos Bonaerenses:

Se disputó la etapa local de fútbol playa

