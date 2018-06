Breves Deportivas

P U B L I C



GOLF; US OPEN: el argentino Emiliano Grillo terminó con 76 golpes (+6) y quedó en el puesto 69.- LOPETEGUI EN MADRID: Julen Lopetegui fue presentado ayer como nuevo técnico del Real Madrid.- MURCIÉLAGOS, EN SEMIS: El seleccionado argentino se metió en la semifinal del Mundial para ciegos de Madrid (España).- PELLA VS FEDERER: El tenista argentino Guido Pella avanzó a los Cuartos de Final del ATP 250 de Stuttgart y enfrentará a Federer.- SAN LORENZO, 2-0: En la final de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo de Almagro repitió su victoria sobre San Martín de Corrientes.- ARGENTINA U18, AL MUNDIAL: La Selección Sub 18 de básquet se clasificó al Mundial.- VILDOZA SOBRE CAMPAZZO: gran actuación del argentino Luca Vildoza. LOPETEGUI EN MADRID A tan solo horas de haber sido destituido como entrenador de la Selección de España, Julen Lopetegui fue presentado ayer como nuevo técnico del Real Madrid. "El miércoles fue el día más triste de mi vida desde la muerte de mi madre, pero hoy es el más feliz de mi vida", dijo el español, entre lágrimas, en conferencia de prensa. Además, aprovechó la ocasión para pegarle al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que fue quien tomó la decisión de echarlo del banco de suplentes de la Roja dos días antes del debut frente a Portugal: "Tengo muy claro qué es la lealtad. Mañana (por hoy) animaré como un español más". MURCIÉLAGOS, EN SEMIS El seleccionado argentino se metió en la semifinal del Mundial para ciegos que se desarrolla en Madrid (España) al superar a Inglaterra. El partido de Cuartos de Final terminó igualado 1-1 con los goles de Maximiliano Espinillo y Brandon Coleman, mientras que en la definición por penales Los Murciélagos se impusieron por 1-0. Argentina buscará la final frente a Rusia, que se impuso a España por 1-0. En tanto, en la otra llave jugarán Brasil (venció a Colombia por 3-0) y China (superó a Marruecos por 1-0). PELLA VS FEDERER El tenista argentino Guido Pella venció ayer 7-6 y 6-3 al indio Prajnesh Gunneswaran y avanzó a los Cuartos de Final del ATP 250 de Stuttgart, que se disputa sobre césped y forma parte de la gira previa a Wimbledon. Ahora, el bahiense enfrentará al suizo Roger Federer (Nº 2 del ranking mundial), que superó 3-6, 6-4 y 6-2 al alemán Mischa Zverev y busca alcanzar la final de este certamen para recuperar el Nº 1. SAN LORENZO, 2-0 En el segundo juego de la final de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo de Almagro repitió su victoria como local sobre San Martín de Corrientes, aunque esta vez lo hizo con clara superioridad: se impuso 96-68 con 27 puntos del estadounidense Dar Tucker. Ahora, la final se mudará a Corrientes, donde sábado y lunes se disputarán los próximos dos encuentros de esta serie al mejor de siete juegos. ARGENTINA U18, AL MUNDIAL La Selección Argentina Sub 18 de básquet se clasificó al Mundial luego de vencer ayer 87-70 a República Dominicana por los Cuartos de Final del FIBA Américas de la categoría. Con un brillante Marco Giordano (35 puntos y 4 asistencias), el equipo nacional se clasificó a semifinales (instancia en la que se medirá con Estados Unidos) y sacó boleto para el Mundial U19 del 2019. VILDOZA SOBRE CAMPAZZO Con una gran actuación del argentino Luca Vildoza (16 puntos), el Baskonia venció 94-90 a Real Madrid en el primer partido de la final de la Liga Española de Baloncesto. Para el Merengue (reciente campeón de Europa), Facundo Campazzo aportó 4 puntos, mientras que Patricio Garino no sumó tantos para el Baskonia. El segundo juego de esta final se disputará hoy desde las 17.15 hora argentina (Fox Sports). GOLF: US OPEN Los golfistas Dustin Johnson, Ian Poulter, Russell Henley and Scott Piercy, todos con un golpe bajo par, quedaron al frente de las posiciones en Shinnecock Hills, la sede del US Open 2018, tras la primera jornada. Por su parte, el argentino Emiliano Grillo terminó con 76 golpes (+6) y quedó en el puesto 69.



Breves Deportivas

