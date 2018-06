La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/jun/2018 Diferencias entre un quiste y un tumor







Un quiste es un saco de tejido que se llena con otra sustancia, como aire o fluido. Los tumores son masas sólidas de tejido. Los quistes pueden formarse en cualquier parte del cuerpo, incluso en los huesos y tejidos blandos. La mayoría de los quistes no son cancerosos, aunque hay algunas excepciones. Los quistes pueden sentirse sensibles al tacto y una persona puede moverlo con facilidad. Los tumores también pueden crecer en casi cualquier parte del cuerpo. Tienden a crecer rápidamente y suelen ser firmes al tacto, aunque la persona lo intente mover, no se puede, está como agarrado. Es posible tener quistes y tumores al mismo tiempo. Tipos de quistes - Quistes mamarios: Son sacos llenos de líquido que una persona puede mover fácilmente debajo de la piel. Una persona con muchos de estos quistes tiene una afección llamada senos fibroquísticos. - Quistes epidermoides: Son quistes que se desarrollan en la capa superior de la piel, llamada epidermis. Se pueden formar en el cuello, el tórax, la parte superior de la espalda y el escroto. - Quistes hepáticos: Son quistes que crecen en el hígado. - Quistes foliculares: Son quistes que se forman en las células en la parte inferior de los folículos pilosos. El líquido espeso dentro de los quistes a menudo contiene queratina, una sustancia dura que producen las células de la piel. Estos quistes generalmente se desarrollan en el cuero cabelludo. - Quistes renales: Son quistes que crecen en los riñones. - Quistes ováricos: Son quistes que se forman en los ovarios, generalmente en los momentos de la ovulación. Son inofensivos y a menudo no causan síntomas. A veces provocan dolor pélvico, dolor de espalda o hinchazón. Tipos de tumores Los tumores pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos). Los tumores benignos generalmente crecen en un lugar y no se diseminan. Los tumores malignos se desarrollan en un área del cuerpo y luego se diseminan a otros. Tanto los tumores benignos como los malignos varían en tamaño. Algunos tipos de tumores incluyen: - Adenomas: Estos tumores están hechos de tejido epitelial glandular, que cubre los órganos y las glándulas. Los ejemplos de estos tumores incluyen pólipos de colon, adenomas de las vías biliares y adenomas hepáticos. Pueden ser cancerosos, pero generalmente son benignos. - Fibromas: Estos tumores son benignos y crecen en los tejidos conectivos o fibrosos. Comúnmente se desarrollan en, sobre o alrededor del útero. - Lipomas: Estos tumores están hechos de células grasas y a menudo se forman en personas mayores de 40 años. Por lo general, son blandos y se encuentran justo debajo de la piel. Son casi siempre benignos. - Tumores malignos: Los tumores malignos pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Los tumores pueden crecer tanto que lleguen a los órganos y causen dolor y otros síntomas. Un cirujano generalmente eliminará tumores grandes. Todos los tumores cancerosos generalmente se extirpan a menos que sean imposibles de alcanzar o estén ubicados tan cerca de un órgano vital que la extirpación quirúrgica puede causar daño.



