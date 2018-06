La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Mundial Rusia 2018: Debut de Argentina











Sampaoli no dio lugar a sorpresas y anunció la formación con la que trabajó en los últimos días en Bronnitsy. El partido comenzará a las 10 de la mañana y será el punto de partida para una Selección que intentará sacarse la espina que le dejó Brasil 2014. Esa espina que dejó la derrota 1-0 frente a Alemania en el tiempo suplementario de la final de Brasil 2014 será el combustible extra que impulse desde hoy a una Selección Argentina que repite a futbolistas importantes de aquella cita y que quiere dejar atrás esa seguidilla de tres finales perdidas de manera consecutiva (incluyendo las últimas dos Copa América). El primer paso de camino que busca reconstruir será hoy, desde las 10 de la mañana (hora argentina) cuando enfrente a Islandia por la primera fecha del Grupo D. Y aunque en esta oportunidad no llegue entre los grandes candidatos después de una Eliminatoria en la que sufrió hasta la última fecha y tras amistosos que sembraron dudas, el equipo nacional no sólo tiene historia, sino que además cuenta con individualidades desequilibrantes, lideradas por el mejor jugador del mundo: Lionel Messi. "El equipo llega muy consolidado detrás de una idea y muy bien preparado. En esta corta etapa (de preparación) logramos afianzar conceptualmente algunas cosas que nos habían faltado", señaló ayer el entrenador Jorge Sampaoli en la rueda de prensa oficial previa al duelo en el Estadio Spartak, de Moscú. En ese ámbito, el DT confirmó la formación titular. Y no ofreció sorpresas al hacerlo: anunció a los mismos 11 con los que trabajó en los últimos días en Bronnitsy. O sea: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; y Sergio Agüero. "La verdad que fue un poco difícil la elaboración del primer equipo", explicó Sampaoli. "Tuvimos en cuenta los rendimientos, que fueron muy parecidos, pero en ese desarrollo teníamos que establecer, además de los rendimientos individuales, los rendimientos compatibles entre sí", agregó el técnico sobre el armado del equipo "La cantidad de entrenamientos fue muy importante. Porque al tener un jugador como Leo, hay que saber bien cuando decide cada jugada. Es este tiempo que tuvimos aprovechamos esa virtud y seguramente en el lapso del torneo se verá un equipo que conozca muy bien lo que necesita un jugador tan definitivo e importante. Y también al revés: que él sepa que necesitan sus compañeros", redondeó. El rival para este debut es Islandia, una selección que está haciendo historia en sus primeros pasos en las máximas competencias. En 2016, en su primera participación en la Eurocopa, alcanzó los Cuartos de Final, dejando en el camino a Inglaterra. Y luego hizo una gran Eliminatoria y tras sumar 22 puntos en 10 partidos (7-1-2) postergó a selecciones como Croacia, Ucrania y Turquía para ganar su grupo y clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Y pese a ser un seleccionado de menor nivel, tiene sus armas para complicar a la Argentina. Especialmente dos: un sólido y solidario bloque defensivo y la altura de sus jugadores. "Buscaremos neutralizarla o minimizarla desde un aspecto organizativo que nos permita reducir esa ventaja que tienen. No es algo físico solamente, también aprovechan los segundos balones, las pelotas paradas y los laterales. Hemos trabajado en ese punto para ver si podemos neutralizar esa cualidad", explicó Sampaoli al respecto. EL OTRO PARTIDO. La primera fecha del Grupo D se completará a partir de las 16.00 (hora argentina), cuando el interesante Seleccionado de Croacia (conformado por figuras como Modric, Rakitic y Mandzukic) se mida frente a la juvenil Nigeria. El equipo europeo será el próximo rival de Argentina el jueves 21 a partir de las 15.00 en Novogrod.

HINCHAS CAMPANENSES PRESENTES EN LA PLAZA ROJA DE MOSCÚ, DONDE LA SELECCIÓN NACIONAL DARÁ HOY SU PRIMER PASO EN ESTA COPA DEL MUNDO. CAMPANENSES EN MOSCÚ Ayer, a través de las redes sociales, trascendieron las primeras postales de campanenses en Moscú, donde hoy debutará a Selección Argentina. Con banderas albicelestes, adornadas especialmente con el escudo de Villa Dálmine, como ícono futbolístico de nuestra ciudad, los vecinos también se hicieron notar en la capital rusa durante el banderazo que se realizó ayer.

¡Llegó @Argentina al

Spartak Stadium de Moscú!



En VIVO https://t.co/LtKKXCl6FI#ARG #ISL #ARGISL pic.twitter.com/Ll3YUJIvbt — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 16 de junio de 2018 Final del partido @Argentina 1 @sel_islandia 1 @WC_Rusia2018 @FIFAWorldCup @fifaworldcup_es @afa pic.twitter.com/dae1IGW8H5 — Creativa Radio (@CreativaRadio) 16 de junio de 2018 AGUEROOOOOOOOOOOOO!



1-0 to @Argentina! #ARGISL pic.twitter.com/GL7iswn2Hj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 16 de junio de 2018

Mundial Rusia 2018: Debut de Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: