La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Desmantelan un búnker de venta de droga en el barrio San Cayetano







Fue durante uno de los nueve allanamientos que realizó la DDI Campana en el marco de las investigaciones que permitieron detener al supuesto autor del homicidio de Ramón Fernández en Zárate. El individuo que utilizaba esta casilla habría acompañado al sospechoso al momento del crimen ocurrido el pasado lunes por la noche. También quedó detenido. El pasado martes, Zárate se conmocionó con la noticia del asesinato de Antonio Fernández, hijo del concejal Ramón Fernández (del oficialista Nuevo Zárate). El hombre de 35 años fue acribillado de diez disparos en un hecho ocurrido en la esquina de las calles 3 de febrero y Matheu. Rápidamente, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana comenzó a trabajar en el caso junto a la fiscal Andrea Palacios (UFI 7)y no sólo logró la detención del principal sospechoso, sino que además, en ese marco, desmanteló un bunker de venta de droga del barrio San Cayetano, el cual sería utilizado por quien acompañaba al imputado al momento del homicidio. La investigación de la DDI avanzó a partir de dos pesquisas. Por un lado, la identificación del automóvil que utilizó el autor de los disparos: se trataría de un VW Bora de color gris plata con llantas negras, vidrios negros, y luces de xenón. Y por el otro, el análisis del teléfono de la víctima, quien antes del homicidio había pactado un encuentro con una mujer a pocos metros del lugar del hecho y en el mismo horario (22.00). Los detectives lograron unir ambos datos: tras recolectar diferentes testimonios establecieron que la pareja de la mujer en cuestión era un individuo de "frondoso prontuario" que suele movilizarse en un VW Bora gris de las mismas características del identificado. Con esa información a disposición, el Juzgado de Garantías Nº 2 a cargo de Julio Grassi libró seis órdenes de allanamiento que el jueves por la noche permitieron la detención del imputado (conocido como "Chuli", de 30 años) como así también el secuestro del VW Bora gris, donde se hallaron vainas servidas de 9mm. Sin embargo, las tareas investigativas continuaron para tratar de dar con el paradero de quien se encontraba junto al imputado al momento del homicidio. Y fue así que se logró identificar a un joven de 24 años, por lo que se realizaron tres nuevos allanamientos que no sólo derivaron en su detención, sino también en un operativo que permitió desmantelar un bunker de venta de droga que utilizaría este sujeto en el barrio San Cayetano. Allí, los efectivos policiales secuestraron más de 200 gramos de Cocaína, además de proyectiles calibre 9mm y dinero en efectivo en una casilla que podría ser demolida en los próximos días, dado que se utilizaba solamente para comercialización de droga.

LA CASILLA DONDE SE REALIZÓ EL ALLANAMIENTO: SE SECUESTRARON MÁS DE 200 GRAMOS DE COCAÍNA EN SU INTERIOR. SEGÚN TRASCENDIÓ, NO ERA HABITADA POR NINGUNA PERSONA Y SÓLO SE USABA PARA VENTA DE DROGA.





DURANTE EL ALLANAMIENTO SE SECUESTRARON MÁS DE 200 GRAMOS DE COCAÍNA.



Desmantelan un búnker de venta de droga en el barrio San Cayetano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: