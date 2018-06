La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Liga Campanense:

Goleó 4-0 a Las Praderas y se mantiene con puntaje perfecto. En la misma situación está La Josefa, que superó 3-1 a El Junior, aunque tiene un partido menos porque quedó libre en la primera fecha. Este domingo no habrá actividad por el Día del Padre. El pasado domingo se disputó la tercera fecha de Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol, jornada que dejó la tercera victoria consecutiva de Atlético Las Campanas, único puntero del campeonato con 9 unidades. El líder mantuvo su puntaje ideal con una goleada 4-0 sobre Atlético Las Praderas con tantos de Nicolás Giménez, Enzo Ramallo, Diego Gómez y Gastón Capovilla. Otro equipo que tiene también puntaje ideal es La Josefa, que venció 3-1 a El Junior con un doblete de Fernando Criado y sumó su segundo triunfo en fila después de haber quedado libre en la primera fecha. En tanto, en la segunda posición se afirmó Defensores de La Esperanza, que en duelo de escoltas venció 1-0 a Mega Juniors con gol de Marcelo Dorregaray. Así llegó a los 7 puntos y todavía sigue sin recibir goles en estas tres fechas. La jornada también le dejó buenas sensaciones a Lechuga FC, que consiguió su segunda victoria de campeonato al superar a Desamparados FC, y también a Otamendi FC, que logró un gran triunfo al vencer 4-2 a Deportivo San Felipe. Este fin de semana no habrá actividad de la Liga, dado que por el Día del Padre que se celebra este domingo se decidió no programar encuentros de la cuarta fecha para esa jornada. En tanto, los resultados y goleadores de la tercera fecha de la Liga Campanense de Fútbol en sus tres categorías fueron los siguientes. PRIMERA DIVISIÓN -Atlético Las Campanas 4-0 Atlético Las Praderas. Goles: Nicolás Giménez, Enzo Ramallo, Diego Gómez y Gastón Capovilla (ALC). -Mega Juniors 0-1 Defensores de La Esperanza. Gol: Marcelo Dorregaray (DLE). -Leones Azules 2-2 Juventud Unida. Goles: Gustavo Herrera y Jonatan Romero (LA); Matías Gómez -2- (JU). -Otamendi FC 4-2 Deportivo San Felipe. Goles: Mauricio Maldonado, Pablo Córdoba, Emanuel Vera y Esteban González (OTA); Brian Pérez y Marcos Scherder (SF). -Desamparados FC 2-3 Lechuga FC. Goles: Martín Robledo y Pablo Domínguez (DES); Juan De la Cruz -2- y Rodrigo Aguilera (LEC). -El Junior 1-3 La Josefa. Goles: Lucas Queipo (JUN); Fernando Criado -2- y Juan García (LJ). Libre: Real San Jacinto. TERCERA DIVISIÓN -Atlético Las Campanas 5-0 Atlético Las Praderas. Goles: Gastón Karuchuk, David Martínez, Mauro Roble y Sergio Núñez -2- (ALC). -Mega Juniors 1-1 Defensores de La Esperanza. Goles: Elías Veguet (MJ); Omar Figueroa (DLE). -Leones Azules 0-1 Juventud Unida. Gol: Ángel Vera (JU). -Otamendi FC 1-1 Deportivo San Felipe. Goles: Leonardo Cabral (OTA); Héctor Vallejos (SF). -Desamparados FC 1-2 Lechuga FC. Goles: Braian Arbuda (DES); Ezequiel Salguero y Franco Mazzei (LEC). -El Junior 0-2 La Josefa. Goles: Pablo Gómez y Braian Geuna (LJ). Libre: Real San Jacinto. CUARTA DIVISIÓN -Atlético Las Campanas 0-1 Atlético Las Praderas. Gol: Marcelo Cassadey (ALP). -Mega Juniors 1-0 Defensores de La Esperanza. Gol: Facundo Rivas (MJ). -Leones Azules 1-0 Juventud Unida. Gol: José Servi (LA). -Otamendi FC 0-1 Deportivo San Felipe. Gol: Antonio Rodríguez (SF). -Desamparados FC 1-3 Lechuga FC. Goles: Luciano Gelves (DES); Omar Patyn -2- y Gustavo Figueroa (LEC). -El Junior 0-5 La Josefa. Goles: Braian Gómez -3-, Gareano Gómez y Nicolás Maidana (LJ). Libre: Real San Jacinto.

CON PUNTAJE PERFECTO. ATLÉTICO LAS CAMPANAS JUGÓ TRES PARTIDOS Y GANÓ LOS TRES, CON NUEVE GOLES A FAVOR Y APENAS UNO EN CONTRA. EN LA TERCERA FECHA GOLEÓ 4-0 A ATLÉTICO LAS PRADERAS.





DOS DE DOS. LA JOSEFA SUMÓ LOS SEIS PUNTOS QUE DISPUTÓ HASTA EL MOMENTO.



