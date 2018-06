La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 El dólar trepó otros 41 centavos y alcanzó un nuevo récord a $28,85







De esta manera, el billete acumuló un avance del 12,9% desde que el anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La demanda no se descomprimió en el mercado cambiario pese al desembarco de Luis Caputo en la presidencia del Banco Central, tras la salida de Federico Sturzenegger. El dólar, en este sentido, se disparó 41 centavos (1,4%) y cerró al récord de $ 28,85 en bancos y agencias de la city porteña. De esta manera, el billete acumuló un avance del 12,9% desde que el anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el jueves 7; un 11% en la semana; y un 9,3% en las últimas tres rachas. El recorrido del minorista se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió 65 centavos a $ 28,35 en una rueda donde el volumen negociado aumentó un 61% a u$s 590 millones. Antes de la apertura del mercado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, dijo "estamos seguros de que vamos a ir disminuyendo abruptamente la volatilidad que hemos visto" con el apoyo del FMI y sostuvo que la autoridad monetaria intervendrá en la plaza cambiaria "si es necesario". Sin embargo, este viernes no hubo ventas oficiales ni de bancos públicos. Las declaraciones del ministro le siguieron a la reunificación de los ministerios de Finanzas y de Hacienda, medida adoptada por el Gobierno para afianzar la política económica, conjuntamente con la designación de Caputo como nuevo presidente del Banco Central en lugar de Sturzenegger. El lunes, la cartera de Dujovne licitará dos bonos por un equivalente de hasta u$s 4.000 millones en moneda dual -pesos argentinos y dólares- al 2019 y otro en pesos, a tasa fija, con vencimiento en noviembre de 2020. La suscripción para ambos instrumentos podrá ser en pesos o en dólares, señaló la cartera a través de un comunicado. En tanto, en la plaza paralela, el blue operó estable a $ 28,70, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" trepó 33 centavos a $ 28,51. Por último, las reservas del Banco Central descendieron este jueves u$s 604 millones hasta los u$s 48.461 millones.

EL MERCADO DE CAMBIOS VIVIÓ OTRA JORNADA MUY VOLÁTIL. RIESGO PAÍS TOCÓ EL MAYOR NIVEL EN DOS AÑOS La salida de Federico Sturzenegger al frente del BCRA, pareció no descomprimir por ahora la tensión en el mercado, y el riesgo país alcanzó un nuevo máximo en más de dos años, mientras que los títulos públicos operaron con mayoría de bajas, y el índice Merval cerró casi sin cambios. El índice que mide el JP Morgan subió un 2,2% a 551 puntos básicos, su máximo desde mayo de 2016. Entre los títulos en dólares (que cotizan en pesos), el bono a 100 años perdió un 0,2%; el Argentina 2037, un 0,6%; el Bonar 2024, un 0,7%. La excepción fue el Bonar 2020, que aumentó un 1,2%. A la par, los bonos en moneda dura nominados en divisas se hundieron hasta 2,9%.

El dólar trepó otros 41 centavos y alcanzó un nuevo récord a $28,85

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: