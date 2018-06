La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Los gremios docentes de la Provincia completaron ayer su segunda jornada de paro







El Frente de Unidad Docente Bonaerense paró en reclamo de un acuerdo paritario con la Gobernación. Los gremios docentes bonaerenses nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realizaron este viernes la segunda jornada del paro de 48 horas que iniciaron el jueves, en coincidencia con el paro convocado por las dos CTA y el gremio de camioneros, entre otros. De los cuatro gremios que integran ese espacio, tres de ellos - el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes bonaerenses (Udocba)- siguieron esa modalidad, mientras que los docentes privados de la provincia nucleados en Sadop se sumaron a la jornada de paro sólo el viernes. De acuerdo con un relevamiento realizado el jueves por el gobierno bonaerense, en su primera jornada el paro docente tuvo un acatamiento del orden del 44% mientras que, para la FEB, la adhesión fue del 90%. Todas las entidades sindicales, agrupadas en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, reclaman la convocatoria a una nueva reunión paritaria para continuar con la discusión de los temas salariales. El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, aseguró este viernes que si bien algunos de los reclamos de los gremios docentes para que mejore su salario "son justos", la provincia no puede comprometerse "a aquello que después no puede cumplir". "Estamos en un camino que es más difícil pero que es el que nos va a llevar a objetivos que hace años se habían perdido: fortalecimiento del país y de la provincia", expresó. El funcionario destacó que "en ningún momento se pone en tela de juicio la lógica del reclamo en cuanto a mejorar los salarios", pero destacó que "los sueldos que la provincia puede pagar son consecuencia de una provincia que pueda recuperar su potencialidad, y es lo que estamos haciendo". En tanto, en una conferencia de prensa ofrecida ayer por la mañana en la sede porteña de Suteba, el secretario general del gremio, Roberto Baradel, criticó la gestión bonaerense al afirmar que "es mentira lo de hablar con los chicos en las aulas" porque -indicó - "hace 56 días que los chicos están en las aulas y no nos convocan". En este sentido, tras insistir en su reclamo de que sea convocada una nueva reunión, Baradel dijo que los docentes tienen "derecho a discutir salarios justos y dignos". "Cuando decíamos que el 15% de aumento salarial no alcanzaba, no es que éramos genios. Al principio planteamos el 20% y hoy eso tampoco alcanza. Con suerte, vamos a tener un 30% de inflación", planteó. Pese a no llegar a un acuerdo en la paritaria salarial, el gobierno provincial ya depositó tres adelantos a los maestros bonaerenses a cuenta del futuro acuerdo para que los maestros "no pierdan frente a la inflación", según había indicado la gobernadora María Eugenia Vidal. De esta forma, el Ejecutivo provincial depositó en abril pasado un 5% retroactivo a enero; otro 3% con los salarios de marzo y otro 2% en mayo, sumado a mil pesos en concepto de presentismo para aquellos que no faltaron en el bimestre febrero-marzo, con lo cual el aumento salarial otorgado en lo que va del año llega al 10%, señalaron fuentes oficiales.

BARADEL CUESTIONÓ LA POSTURA DEL GOBIERNO PROVINCIAL:“HACE 56 DÍAS QUE LOS CHICOS ESTÁN EN LAS AULAS Y NO NOS CONVOCAN".



Los gremios docentes de la Provincia completaron ayer su segunda jornada de paro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: