Colella denunció que "el cupo de comida no está alcanzando" en los comedores escolares

Así lo aseguró el concejal del Frente Renovador tras recorrer distintos establecimientos educativos dado los reclamos tras la municipalización del Servicio Alimentario Escolar. "En algunas escuelas come solo el 60% de los chicos", agregó. En el marco de los reclamos que se sucedieron por deficiencias en la instrumentación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que ahora está en manos del Municipio, el concejal Marco Colella aseguró que "el cupo de comida no está alcanzando" en Campana. "Viene menos cantidad de alimento que la matrícula que existe en las escuelas; llega la comida congelada, los pebetes congelados, los lácteos en igual condición", agregó el edil del Frente Renovador. "Los docentes tienen que pedirle a los padres que refuercen con galletitas, leche, con alimentos, porque lo que les están mandando no les alcanza, detalló respecto a la situación que encontró tras recorrer diferentes establecimientos educativos de la ciudad. "Los directivos y docentes con buena voluntad nos hablan, nos cuentan lo que les pasa, pero siempre con la imposibilidad de poder ingresar a las escuelas; existe miedo de parte de los directivos de los establecimientos. No entiendo cómo pueden hacer para meterle tanto miedo a gente que tiene un cargo directivo dentro de un establecimiento educativo", lamentó Colella. Según explicó, desde el bloque FR-PJ solicitó que "se cite a la comisión de Salud y Medio Ambiente a la Subsecretaria de Educación para que brinde las explicaciones pertinentes en relación a la mala distribución de los alimentos del SAE en las escuelas de Campana, como así también a Rubén Dusac, quien presentó una nota en el Concejo Deliberante la cual tuvo ingreso en la última sesión". "Queremos saber por qué eligen comprarle a un proveedor de Tigre que ni siquiera tiene cámara de frío en el vehículo que trae los alimentos hasta la ciudad", cuestionó Colella.

