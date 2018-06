Legislador por un día

El joven campanense Yago Fernández participó de la jornada "Cambio de roles" del Congreso de la Nación. "Sentarse en las bancas donde se sientan los representantes del pueblo, ya de por sí es muy emocionante. Más aún, si es para defender los argumentos de una Ley, aunque haya sido una simulación. Después, destaco que la mayoría de los participantes tenía una gran predisposición al diálogo y sacamos adelante un buen proyecto", dice Yago Fernández (21) quien, luego de estudiar el secundario en el Colegio Armonía, está a un cuatrimestre de finalizar de cursar la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador. Yago fue uno de los 200 estudiantes universitarios que el viernes pasado participaron de la primera edición de "Cambio de roles en el Congreso de la Nación", actividad organizada por las autoridades de ambas Cámaras, el Círculo de Legisladores y el IEERI (Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales). Con la idea de que los estudiantes tomen conocimiento -in situ- acerca del proceso completo de formación de las leyes y el trabajo de los diputados y senadores (desde la elaboración de la propuesta, pasando por el debate en comisión, las particularidades de la discusión en reunión de Labor Parlamentaria, hasta el debate final en el recinto de sesiones y posterior votación) la propuesta de trabajo fue la elaboración de una ley para establecer el "Marco Regulatorio para la Utilización y Circulación de Vehículos Aéreos no Tripulados (DRONES)". Hijo de la docente Carolina Grimalt ("Radical de toda la vida"), y el pro secretario del SOMU Campana, Gustavo Fernández ("fue quien me acercó a la política"), ahora Yago se encuentra totalmente abocado a finalizar sus estudios este año y así poder defender su Tesis durante el 2019. "Hice una breve incursión en la Juventud Peronista de Campana, y ni bien pueda pienso volver a militar en mi ciudad. Creo que estamos en una sociedad muy confrontativa y, justamente, lo que tiene que cambiar es eso: tratar de ponernos de acuerdo en diferentes terrenos, sin imponer una postura ideológica. Siempre pienso desde el consenso. El diálogo es la puerta que abre la posibilidad de allanar cualquier camino. Y creo que los jóvenes que tenemos ganas de involucrarnos y transformas las cosas, pensamos en esos mismos términos", concluye el joven campanense.

Legislador por un día

