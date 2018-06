La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Opinión:

El dólar, otra vez en alza

Lejos de solucionarse la disparada del dólar, que fue el argumento del Gobierno Nacional para salir corriendo a pedir ayuda al FMI, vimos en los últimos días que la problemática no se terminó sino que sigue en una situación muy delicada, poniendo en serias dudas la efectividad del tan proclamado acuerdo del Gobierno con el Fondo. Como si los problemas con el aumento de valor de dólar haya sido poco, que atrás del acuerdo con el FMi se impuso a nuestro país una serie de medidas que tienen que ver con el recorte de gastos, fundamentalmente en el área de la asistencia social y previsional. El Gobierno se encuentra en el peor escenario para una economía: recesión, inflación, presión cambiaria, pérdida del poder adquisitivo, desequilibrios en la balanza comercial y déficit fiscal. Desde Cambiemos, habían prometido mejorar muchos de estos indicadores sin caer en la necesidad de perjudicar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero no solo no se mejoraron, como habían prometido, indicadores tales como déficit fiscal, inflación y crecimiento, sino que además se empeoró la vida de los argentinos obligando a negociar salarios a la baja, generando pérdida de empleo producto de la apertura indiscriminada de las importaciones, y aumento sostenidos de servicios tales como luz, agua, gas o transporte que sobrepasan por mucho los aumentos salariales. En cualquier manual de economía básico, esta conjunción de variables negativas solo tiene un desenlace, y no es para nada positivo. Y los cambios que ha hecho en, por ejemplo, la titularidad del Banco Central lo único que modifica es que se fueron aquellos que tienen una visión monetarista cerrada y llegaron los que apelan al endeudamiento externo para sostener políticamente al gobierno lo que nos hace pensar que esta ruta tan negativa para la economía nacional no va a cambiar. De no reconsiderar la política económica y de no proponer políticas que ayuden a levantar la demanda agregada, a financiar y cuidar la actividad productiva y a olvidarse de endeudar más al país, esto va camino al colapso.

