José Abel Perdomo

El elenco gubernamental insiste en su discurso basado en posverdades, es decir en distorsiones deliberadas de la realidad que viven hoy los argentinos. Es por eso que no se cansan de decir que hablan con la verdad y que vinieron a terminar con las mentiras de gobiernos anteriores. Decían nuestros mayores, dime de que alardeas y te diré de qué adoleces. Es indudable el casi unánime rechazo de los argentinos al acuerdo con el FMI que significa en la práctica ceder a ese organismo multilateral de crédito el control de nuestra política económica con las consecuencias por todos conocidas, las del ajuste permanente. Tal es así que la propia mandamás del FMI reclama el compromiso de nuestra sociedad con el sacificio que sus imposiciones significan fundamentalmente para los sectores populares. Ante este panorama, es notorio el esfuerzo del gobierno para que los argentinos crean que el FMI de hoy es distinto al tristemente conocido. Este es bueno. Como suele pasar, no hay peor astilla que la del propio palo. En este caso fue un reconocido economista del PRO y ex-presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien puso blanco sobre negro. Dijo en una reunión del Rotary Club, "Veo venir al FMI de siempre. Creo que se terminan las políticas pseudopopulistas. A partir de ahora, pechuguita con puré de calabaza", que es su manera de decir que tendremos que ajustarnos el cinturón porque se viene otra ola polar, la económica. Como es de rigor en estos casos, los beneficiados serán, una vez más, los grupos económicos más concentrados que no tendrán ningún obstáculo para fugar capitales. Estos acuerdos, que exceden largamente la duración del actual gobierno, condicionan fuertemente los necesarios cambios para intentar políticas autónomas que permitan mejorar la vida de la mayoría de los argentinos y evitar lo sucedido con el gobierno griego que se vio obligado a olvidar las promesas que le permitió ganar las elecciones y se tuvo que someter a los designios del FMI. Sin embargo las mujeres han demostrado que la perseverancia, la consecuencia con sus objetivos y una incansable militancia en pos de los derechos que les faltan, lograron ganar la calle y conseguir mediante un debate democrático e irrebatible la media sanción favorable de la Cámara de Diputados de la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Este derecho nos acerca a los países más desarrollados y parecía una utopía irrealizable hasta pocas horas antes de la votación es un logro que se obtuvo gracias a la tozuda militancia de las mujeres que no sabe de bajar los brazos y que recuerda aquella frase de Almafuerte, "No te des por vencido, ni aun vencido" Ellas son conscientes que están a mitad de camino y que todavía se debe superar la instancia, quizás más complicada, de la Cámara de Senadores y ya están militando en ese sentido. Debemos hacer nuestra esta enseñanza que nos dejaron las mujeres. Ellas nos están señalando el camino. Como repite Dora Barrancos, inclaudicable militante por los derechos de las mujeres, "hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores". O como escribió alguna vez Stéphane Mallarmé, "Un lance de dados jamás abolirá el azar".

Opinión:

Pechuguita con puré de calabaza

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: