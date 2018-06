Oscar Etchart

Creo que a los adultos el abuso de la web hace lento el cerebro y mata la emoción. Por eso es muy grande el esfuerzo de quién intenta contar una anécdota que sabe no será escuchada por completo: siempre aparece algún google con operador de 30 años para arriba interrumpiendo con el cálculo perfecto para corregir, quebrando la emoción. Esto hace del hablar un derrotero no hay lugar para un "¿ te acordás?", para crear, extender la emoción. Y, obvio, el vínculo, junto con el gesto, pasaron al archivo. Hoy convivimos un nuevo comportamiento: quien posee más tecnología manual digital la usa por costumbre y termina perjudicando la emoción del tema. Ejemplo: si contando algo decís "entre 1915 o 1917 creo", antes de que sigas te googlearon la fecha exacta y te destrozan el hilo de la anécdota. Ya la estrella no es la anécdota, sino la fecha. Si no incorporamos el límite, creo es una nueva forma de manipular la expresión. L respuesta siempre está en la red y no en la emoción o la inexacta sabiduría. Creo es así, sin trato propio ni contacto con el de al lado, todo es impuesto... Ya el diario no está más sobre la mesa: ahora la noticia te la arman por vos. No sé si esto es bueno o malo, solo sé que nos están impidiendo la emoción del hablar algo o simplemente debatir un tema sin posición tomada: la web es lo perfecto y lo demás, o sea la sabiduría emotiva de opinar y aprender, pasó al archivo junto con vos. Nace un nuevo modelo "el Hombre infra-digital" y bueno, hay que tratar de entenderlo. Son solo nuevos valores y nuevas formas; para los más jóvenes la web solo es rutina y velocidad del mundo que transitan, pero no son absolutistas de creerle todo, por eso forman grupos. Nosotros, los más adultos, somos los confusos que nos lleva siempre a estar en alguna grieta; nos formamos con una Olivetti y el almacén de la vuelta y vivimos con una notebook y Aliexpress. Bueno, ahora sí voy a decir algunas palabras: creo que deberíamos comenzar a entender la lógica del mundo de hoy y no usarlo solo porque es accesible. Si entendiéramos cómo ser compatibles con la web, creo que volveríamos a hablar con emoción. ¡Mozo, un café! Pero de cápsula (¡!).

Opinión:

Antes de hablar voy a decir algunas palabras

Por Oscar Etchart

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: