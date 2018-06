Alberto Giordanelli

Los avances en la historia de la humanidad, aquellos que modificaron el "status quo" y generaron más derechos y dignidad para las personas, se lograron gracias a la lucha de algunos sectores, siempre existieron muchos que vieron con malos ojos esas batallas y sus formas (casi siempre antipáticas) pero ellos, sus hijos y el resto de la población disfrutaron de los beneficios de esos cambios profundos. Aun para aquellos que pensamos que la democracia y el estado de derecho es un valor supremo de la sociedad, es imposible negar las profundas dificultades que esta democracia que supimos conseguir tiene para resolver los problemas más acuciantes de vastos sectores de nuestra población. Si la justicia social, como la denomina el peronismo, o la igualdad, como la llamaba Raúl Alfonsín, están lejos de ser consagradas y muchos derechos y libertades aún esperan ser reconocidos, es no solo por incapacidades de los sucesivos gobiernos sino también por defectos estructurales que el sistema tiene en nuestro país. Algunos denominan "democracias bobas" a aquellas que no son capaces de dar las respuestas concretas a los problemas sociales, y una de las características de estas es que se quedan en la formalidad del sistema y no en su significado profundo de participación popular. Pensadores como Zigmunt Bauman, sostienen que uno de los grandes problemas de la democracia actual es la perdida de las utopías colectivas, reemplazada por la búsqueda de la satisfacción individual. El movimiento feminista de reivindicación de los derechos de las mujeres y la búsqueda de deconstruir el patriarcado imperante en nuestras sociedades, es un claro ejemplo de que las utopías aún no han muerto, que existe la posibilidad de soñar logros en clave colectiva. La convocatoria, de quienes hace años vienen luchando por el reconocimiento de estos derechos, que a partir del "ni una menos" avanza ampliando sus horizontes, sacudió fuertemente la estructura de la política en la Argentina, aportando aire fresco a un sistema político anquilosado.Fue emocionante ver como cientos de miles de mujeres en su mayoría muy jóvenes están dispuestas a luchar, con un altísimo nivel de conciencia sobre sus derechos y recuperaron de un plumazo la épica en la política Argentina. Su clara consecuencia, entre otras, fue ver, como símbolo, abrazadas, a las diputadas Lospennato del PRO y De Ponti del Movimiento Evita, unidas en la lucha por una causa que excede los límites de los sectores políticos partidarios, y nos deja una clara enseñanza al resto de la sociedad argentina. Tal vez, sólo tal vez, si sabemos entender el mensaje, podremos cambiar esta sociedad enfrascada en la pelea sectorial, y de una vez por todas entender que una Nación es la construcción de un sueño colectivo y para eso deberemos deponer un poco nuestra visión para tratar de entender también la visión del otro.

Opinión:

Pañuelos verdes y aire fresco para una democracia boba

Por Alberto Giordanelli

