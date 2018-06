La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 La cocina de la abuela Berta:

Galletitas de Manga

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Estas tardes de frío se prestan para organizar una rica merienda. Aquí les dejo una simple y que en mi familia son un clásico porque las preparo en un ratito mientras charlamos sobre cómo estuvo la semana al lado del calorcito del horno. Las mangas pueden ser de tela, de plástico o descartables. En las dietéticas tienen de colores y tamaños diversos. INGREDIENTES - 200g de harina de trigo "0000" - 3 yemas de huevo - 160g de manteca - 100g de azúcar impalpable - 1 cucharadita de ralladura de cáscara de limón - 1 cucharadita de extracto o esencia de vainilla - 10g de cacao en polvo (del amargo, no es el que se usa para la chocolatada) - Frutas secas (nueces, almendras, avellanas, piñones, pistacho, etc.) y abrillantadas -glaseadas- (cerezas, higos, cascaritas de naranja, dátiles, piña -ananá- etc.) PREPARACIÓN Batir a blanco la manteca con el azúcar y luego agregar las yemas una a una mezclando e incorporándolas muy bien, luego agregar la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclar e incorporar la harina sin trabajar mucho (solo ver que se integre bien). Mezclar en cacao amargo en polvo con agua agregándola de a poco hasta obtener una crema. Colocar la mitad de la masa en una manga (de buen tamaño) con una boquilla rizada, doblar la manga para que no se salga la masa y colocar en la otra mitad de la masa que quedó en el bol la crema de cacao mezclar bien. Terminar de llenar la manga con el resto de masa de chocolate (sí, con las dos a la vez) y sobre una placa para horno ir haciendo galletitas con distintas formas -alargadas, como anillos, como fruncidas, etc.- y dejando espacio entre una y otra, (chocolate), pero todas de un tamaño similar para que la cocción sea pareja. Sobre cada una ir pegando con un poco de presión frutas secas o glaseadas y llevar unos 30 minutos a la heladera luego de inmediato a un horno medio por unos 10 a 15 minutos o hasta que se observe que ya están listas (no deben quedar muy doradas). Retirar, dejar enfriar y luego se pueden bañar las puntas, la mitad o por entero con chocolate blanco, negro, o fondant o simplemente espolvorear con azúcar impalpable.



La cocina de la abuela Berta:

Galletitas de Manga

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: