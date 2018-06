La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Voley:

El Tricolor, que marcha en la segunda posición de la División de Honor, enfrenta al líder en Núñez con la intención de descontarle puntos y quedar a un juego de distancia con un partido menos. La jornada 14 se disputará íntegramente hoy. Por la 14ª y anteúltima fecha de la División de Honor 2018, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Ciudad de Buenos Aires en un partido que puede definir el "1" de la fase regular o abrirle la posibilidad al Tricolor de quedarse con ese lugar. Es que Ciudad de Buenos Aires llega como líder a este encuentro: tiene 32 puntos en 12 partidos y le lleva cuatro de ventaja al CCC, que suma 28, pero con un partido menos. Así, un triunfo de los porteños, prácticamente les garantizaría el liderazgo; mientras que los dirigidos por Miguel Mudir buscarán una victoria que les permita depender de sí mismos para quedarse con la primera posición. Luego del partido de esta noche, los Tricolores recibirán a Universidad Abierta Interamericana y después deberán disputar los pendientes de la fecha 8 frente a River Plate y de la fecha 12 ante Club Italiano. Sin embargo, el CCC y Ciudad de Buenos Aires no son los únicos dos con chances de quedarse con el "1": Universidad Abierta Interamericana (26 puntos en 12 partidos) y Boca Juniors (26 en 11) son los otros dos equipos que también cuentan con posibilidades de mezclarse en esa pelea. El pasado martes, Ciudad de Campana venció 3-0 como local en la apertura de la 13ª fecha, que luego ofreció los siguientes resultados: Municipalidad de Lomas de Zamora 0-3 Ciudad de Buenos Aires; Boca Juniors 3-0 Bella Vista; San Lorenzo 3-0 Estudiantes (LP); UAI 1-3 Ferro Carril Oeste; Universidad de Buenos Aires 2-3 River Plate; Universidad Nacional de La Matanza 3-1 Club Italiano; Vélez Sarsfield 3-1 Náutico Hacoaj. En tanto, la fecha 14, que se disputará íntegramente hoy, tendrá, además de Ciudad de Buenos Aires frente a Ciudad de Campana, los siguientes encuentros: Bella Vista vs Vélez Sarsfield; Estudiantes (LP) vs Boca Juniors; Club Italiano vs San Lorenzo; Estudiantil Porteño vs UNLaM; Ferro Carril Oeste vs River Plate; Náutico Hacoaj vs Universidad de Buenos Aires; y UAI vs Municipalidad de Lomas de Zamora.

EN RACHA. CIUDAD DE CAMPANA ACUMULA NUEVE VICTORIAS CONSECUTIVAS. EL MARTES VENCIÓ 3-0 A ESTUDIANTIL PORTEÑO COMO LOCAL (FOTO: MVFOTOGRAFÍADEPORTIVA).



