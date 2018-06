La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Hóckey sobre Césped:

Ambos equipos llegan invictos al choque de esta tarde, con solo un empate por lado, aunque el CBC está a tres puntos de distancia de las platenses porque tiene un partido postergado. El encuentro comenzará a las 16 horas. Este sábado se jugará la 11ª fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, jornada que contará con el partido más esperado de este campeonato: el duelo entre el Campana Boat Club y Universitario de La Plata "C" que se disputará en la cancha "Héctor Tallón", en la ribera de nuestra ciudad a partir de las 16 horas. Ambos equipos están realizando campañas extraordinarias. Están invictos, tienen diferencias de gol enormes y solo perdieron puntos una vez: las platenses contra Deportiva Francesa, por la 7ª fecha, cuando empataron 1 a 1; y las de nuestra ciudad contra Nueva Chicago de visitante, 3-3 en Mataderos. Además, será el choque entre el equipo más goleador y de mayor diferencia de gol, y el de la valla menos vencida del torneo. El CBC anotó 33 veces en 9 partidos disputados (con una fecha jugada menos que Universitario). Es decir: 3,67 goles por partido de promedio y +27 de diferencia de gol. La "U", por su parte, vio caer su valla solamente 4 veces en 10 partidos, un extraordinario promedio de menos de medio gol recibido por partido (0,4). A favor del equipo de Adrián Zottola es que ha ido creciendo en nivel con el correr de los juegos, mientras que las de La Plata han ido decayendo, con un comienzo de torneo furioso y con unas últimas fechas que ganaron "con lo justo" ante rivales que, a priori, eran mucho más débiles. El CBC llega mejor y tendrá además la ventaja de la localía. El resto de la fecha será la siguiente: Ferro Carril Oeste ´´C´´ vs. San Fernando ´´D´´; Quilmes ´´C´´ vs. Nueva Chicago; Country Mi Refugio vs. San Luis ´´B´´; Deportiva Francesa ´´B´´ vs. Luján Rugby Club ´´B´´; Sociedad Alemana de Lomas de Zamora ´´B´´ vs. Quilmes ´´D´´; y Camioneros ´´B´´ vs. St. Brendan´s ´´B´´. El encuentro de la Primera División comenzará a las 16 horas. Como previa, a las 14:30, se jugará el partido de la categoría intermedia. Y desde las 9 se llevarán a cabo los partidos de las divisiones menores, desde Novena a Quinta.

PARTIDO CLAVE. JULIETA DABUSTI, UNA DE LAS JUGADORAS MÁS PELIGROSAS QUE TIENE EL EQUIPO DIRIGIDO POR ADRIÁN ZOTTOLA QUE HOY RECIBE AL LÍDER DE LA PRIMERA F4.

