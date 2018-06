La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Rugby:

El Tricolor no tendrá actividad en la octava fecha de la Zona B de la Tercera División de la URBA. Esta tarde se disputará la octava fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), pero el Club Ciudad de Campana no verá acción porque quedará libre. El Tricolor es el líder de la zona con 29 puntos y será Mercedes el que trate de alcanzarlo, aprovechando que el CCC queda libre. Para ello, el elenco mercedino deberá ganar y sumar punto bonus ante Los Pinos, equipo que fue derrotado por Ciudad de Campana el pasado sábado por 27-18. La fecha se completa con los siguientes encuentros: Beromama vs Rivadavia de Lobos; Sociedad Hebraica vs Berisso Rugby; Almafuerte vs Porteño; Ezeiza vs Floresta.

