Desde las 18 horas disputarán el tercer juego en la ribera de la vecina ciudad. Después de la aplastante victoria conseguida como local en el primer juego, Ciudad de Campana no pudo sellar su pase a la próxima instancia de la Liga Provincial Sub 19 al caer por 65 a 62 como visitante frente a Náutico Zárate. De esta manera, el playoff correspondiente a los Octavos de Final está igualado 1-1 y se definirá esta tarde desde las 18 horas cuando ambos equipos se vuelvan a ver las caras en el gimnasio del Ancla, en la ribera de la vecina ciudad. En el segundo juego, parecía que Ciudad se mantenía en la misma línea del primer partido y pudo cerrar el primer cuarto con 12 puntos de ventaja (24-12). Sin embargo, Náutico reaccionó en el segundo período (18-8) y de allí en adelante fue todo muy parejo, con un score bajo que terminó favoreciendo al elenco de Zárate por apenas tres puntos de diferencia. Con 18 puntos, Nicolás Guerci fue el máximo anotador del Ancla, mientras que el goleador del juego fue el interno Tricolor Agustín Hernández, quien anotó 23 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO Náutico ZÁRATE (65): Nicolás Guerci (18), Elían Espíndola (6), Alexis Breunig (12), Tomás Estrada (2) y Joaquín Cracco (10) (FI); Eros Repetto (7), Mateo Pacheco (4) y Martiniano Repetto (6). DT: Sebastián Gaspe. Ciudad DE CAMPANA (62): Lucio Cadelli (9), Joaquín Aguilar (4), Gonzalo Corbal (12), Agustín Hernández (26) y Juan Sebastián Manrique (11) (FI); Matías Pagura (0) y Franco Garín (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 12-24 / 18-8 (30-32) / 18-12 (48-44) / 17-18 (65-62). GIMNASIO: Náutico Zárate.

A TODO O NADA. CIUDAD Y NÁUTICO DEFINIRÁN HOY LA SERIE DE OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA PROVINCIAL DE CLUBES SUB 19 (FOTO: MVFOTOGRAFÍADEPORTIVA)



