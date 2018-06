La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Fútbol 7:

En la Zona A, La Chancleta de Neymar se mantiene con puntaje perfecto, mientras que en la Zona B, Lavadero Mr Wash y Anden 938 son líderes. Esta tarde se disputa la octava jornada del campeonato. El pasado sábado se disputó la séptima fecha de la primera fase del Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana. Y tras esta jornada, La Chancleta de Neymar se ratificó como el equipo de mejor arranque al lograr su séptima victoria consecutiva. Así domina las posiciones de la Zona A, mientras en la B, Lavadero Mr. Wash y Anden 938 quedaron ambos como líderes con 16 puntos. Los resultados y goleadores de esta séptima fecha de la "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario" fueron los siguientes: Zona A -Inmobiliara Dacunda 1 - Interacero 1. Goles: Martín Álvarez (IDI); Goles: Tomás Gatti (ISA). -Rossi Producciones 1 - Bolskaya 1. Goles: Roberto Riez Silva (ROP); Cristián Cotto (BOL) -Humilde Team 1 - CYL 2. Goles: Javier González (HUT); Guillermo Torres y Cristián Sica (CYL). -Saca-Chispa FC 2 - OLC Combustibles 3. Goles: Gastón Villanueva y Luis Loyola (SCFC); Luciano Nicolino (2) y Matías Casazza (OLC). -Plegadoras Migueles 4 - Lubricentro El Changuito 9. Goles: Carlos Blanco (2), Ariel Migueles y Santiago Gorosito (PLE); Paulo Espíndola (3), Lucas Espíndola (2), Martín Garrido (2), Mario Velurtas y Uriel Scrugle (LEC). -La Unión 2 - Metalúrgica Gapsof 3. Goles: Juan Bautista Morello y Rodrigo Barraza (LAU); Matías Andrusyszyn (2) y Ramiro Litardo (MG). -Inmatel FC 0 - La Chancleta de Neymar 5. Goles: Martín Bigi (2), Paulo Boumerá, Patricio Cataldo y Nicolás Bravo (LCN). -Inmobiliaria Gómez Ayerra 3 - Paso a Paso 0. Goles: Facundo Corbal, Ignacioo Gavazzi y Tobías Battig (IGA). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 21 puntos; 2) Metalúrgica Gapsof, 18 puntos; 3) Lubricentro El Changuito, 18 puntos; 4) Inmobiliara Dacunda, 17 puntos; 5) Inmobiliara Gómez Ayerra, 16 puntos; 6) Interacero, 14 puntos; 7) Paso a Paso, 13 puntos; 8) OLC Combustibles, 9 puntos; 9) Bolskaya, 8 puntos; 10) Humilde Team, 7 puntos; 11) CYL, 6 puntos; 12) Inmatel FC, 4 puntos; 13) Rossi Producciones, 4 puntos; 14) La Unión, 3 puntos; 15) Plegadoras Migueles, 3 puntos; 16) Saca-Chispa FC, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. La octava fecha de esta Zona A se disputará esta tarde y tendrá los siguientes partidos: La Chancleta de Neymar vs. Inmobiliaria Gómez Ayerra; Inmatel FC vs. Metalúrgica Gapsof; OLC Combustibles vs. Plegadoras Migueles; Saca Chispa FC vs. CYL; Interacero vs. Bolskaya; Rossi Producciones vs. Humilde Team; Paso a Paso vs. Inmobiliaria Dacunda; Lubricentro El Changuito vs. La Unión. ZONA B -Actis Seguros 1 - Shalke 04 4. Goles: Santiago Leveling (ACS); Agustín Monteleone (3) y Juan Cruz Carello (S04). -Paliza Táctica 3 - Amigos de Ronaldo 3. Goles: Jonathan Schapert (3) (PAL); Matías Fernández (2) y Santiago Medici (ADR). -Branca FC 0 - Anden 938 4. Goles: Agustín Di Francesco (2), Martín Baigorri y Jonathan Boscoso (AND). -Criscar Premium 1 - Lavadero Mr. Wash 5. Goles: Emilio Boveri (CRP); Goles: Tulio Barrios (2), Nicolás González, Gerardo Riva y Martín Varela (LMW). -Carnicería Belén 1 - Mirtha La Pantera 3. Goles: Nicolás Gebruens (CAB); Ramiro Antelo (2) y Walter Bertoli Barsotti (MLP). -Deportivo Malbec 2 - La 20 1. Goles: Andrés Arismendi y Marcos Carneiro (DEM); Joaquín Lima (LA20). -Hierros Campana 2 - Rocamora FC 4. Goles: Stefano Donattini y Julián Rodríguez (HIE); Facundo Cremón (2), Jonathan Saucedo y Mario Filippo (RFC). -LAD 1 - Gallego Automotores 2. Goles: Nicolás Bordenave (LAD); Facundo Fernández (2) (GA). POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 16 puntos; 2) Anden 938, 16 puntos; 3)Branca FC, 15 puntos; 4) La 20, 12 puntos; 5) Shalke 04, 11 puntos; 6) Criscar Premium, 10 puntos; 7) Hierros Campana, 9 puntos; 8) Paliza Táctica, 9 puntos; 9) Gallego Automotores, 9 puntos; 10) Carnicería Belén, 9 puntos; 11) Rocamora FC, 8 puntos; 12) Deportivo Malbec, 7 puntos; 13) LAD, 7 puntos; 14) Amigos de Ronaldo, 6 puntos; 15) Mirtha La Pantera, 6 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. La octava fecha de esta Zona B se disputará esta tarde y tendrá los siguientes partidos: Branca FC vs. Shalke 04; Actis Seguros vs. Lavadero Mr. Wash; Rocamora FC vs. Criscar Premium; La 20 vs. Carnicería Belén; LAD vs. Deportivo Malbec; Amigos de Ronaldo vs. Hierros Campana; Mirtha La Pantera vs. Paliza Táctica; Anden 938 vs. Gallego Automotores. GOLEADORES Los máximos artilleros del campeonato tras estas siete fechas son: 1) Facundo Fernández (Gallego Automotores), 11 goles; 2) Paulo Espíndola (Lub. El Changuito) y Tomás Gatti (Interacero S.A), 9 goles; 4) Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar) y Cristián Cotto (Bolskaya), 8 goles; 6) Agustín Monteleone (Shalke 04), Jonathan Schapert (Paliza Táctica), Facundo Cremón (Rocamora FC), Luciano Nicolino (OLC Combustibles) y Jonathan Boscoso (Anden 938), 7 goles

