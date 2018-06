La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Breves: Mundial 2018; día 3









URUGUAY, DE CABEZA En el partido que completó la primera fecha del Grupo A, Uruguay venció 1-0 a Egipto con un gol convertido de cabeza, a pelota parada, por el defensor José María Giménez cuando se jugaban 45 minutos del segundo tiempo. De esta manera, La Celeste resolvió un encuentro en el que tuvo muchas dificultades para lastimar al equipo de Héctor Cúper, que finalmente no contó con Mohamed Salah y optó por replegarse con orden contra su área. Encima, Suárez y Cavani chocaron con el arquero egipcio y hasta con el palo en las ocasiones más claras del elenco uruguayo. Así, Rusia y Uruguay comandan el Grupo A con 3 puntos y en la próxima fecha intercambiarán rivales. El anfitrión enfrentará a Egipto (martes a las 15.00), mientras La Celeste se medirá con Arabia Saudita (miércoles a las 12.00). CRISTIANO OPACÓ A ESPAÑA Por la primera fecha del Grupo B, España demostró las cualidades que la convierten en uno de los grandes candidatos al título, pero eso no le alcanzó para derrotar a Portugal, que rescató un punto gracias a la enorme capacidad de ejecución de Cristiano Ronaldo, autor de tres goles. Fue un emocionante 3-3 que se abrió rápido, con un penal convertido por el goleador del Real Madrid; luego, Diego Costa estableció el 1-1 tras una gran acción individual; y en el cierre de la primera etapa, un zurdazo de Cristiano volvió a adelantar al equipo luso con la complicidad del arquero De Gea. En el complemento, España siguió apelando a su característica tenencia del balón y, esta vez, llevó su superioridad al marcador: otra aparición de Diego Costa y un gran remate de Nacho pusieron 3-2 arriba a La Furia. Sin embargo, en el cierre del encuentro, Ronaldo transformó un tiro libre en una obra maestra y colgó la pelota del ángulo para el 3-3 final. En tanto, en el otro encuentro del Grupo B y después de 90 minutos sin mayores emociones, Irán le ganó 1-0 a Marruecos por un gol en contra marcado por Bouhaddouz en el quinto minuto de adicionado. La próxima fecha se jugará el miércoles: Portugal vs Marruecos (9.00) y España vs Irán (15.00). DEBUTA FRANCIA El Seleccionado de Francia, apuntado por muchos a llegar muy lejos en esta Copa del Mundo, debutará hoy en la primera fecha del Grupo C cuando enfrente a las 7 de la mañana (hora argentina) a Australia. Con figuras como Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) y Samuel Umtiti (Barcelona FC), el combinado galo tiene calidad y juventud para transformarse en protagonista del Mundial. En tanto, en el otro encuentro de este Grupo C, Perú efectivizará su regreso a una Copa del Mundo después de 36 años: enfrentará a Dinamarca desde las 13.00 (hora argentina) en un duelo que puede ser clave en las aspiraciones de ambos de avanzar a la próxima fase. PRÓXIMOS PARTIDOS Los siguientes tres días de la Copa del Mundo "Rusia 2018" tienen programados estos encuentros: Domingo 17: Costa Rica vs Serbia (9.00), Alemania vs México (12.00) y Brasil vs Suiza (15.00). Lunes 18: Suecia vs Corea del Sur (9.00), Bélgica vs Panamá (12.00) y Túnez vs Inglaterra (15.00). Martes 19: Colombia vs Japón (9.00), Polonia vs Senegal (12.00) y Rusia vs Egipto (15.00).

