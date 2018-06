La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Breves: Noticias de Actualidad







PAÑOS FRÍOS: El presidente Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a Elisa Carrió.- DENUNCIAN A STURZENEGGER: El diputado Tailhade adelantó que realizará una denuncia penal contra Federico Sturzenegger.- TAMBIÉN SUBE LA SOJA: El mercado de granos local tuvo una jornada con ofertas de compras alcistas.- PROBLEMA RESUELTO: Donald Trump dijo luego de su cumbre con Kim Jong Un que ha "resuelto en gran parte" el problema nuclear de Corea del Norte. DENUNCIAN A STURZENEGGER El diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade adelantó que el próximo lunes realizará una denuncia penal contra Federico Sturzenegger, en tanto que la exministra de Economía bonaerense Silvina Batakis reclamó que se le impida salir del país al expresidente del Banco Central durante esa investigación. "El lunes vamos a denunciar penalmente a Federico Sturzenegger y al JP Morgan, por el saqueo a la reservas del Banco Central en la corrida de mayo", afirmó Tailhade. TAMBIÉN SUBE LA SOJA El mercado de granos local concluyó una nueva semana de actividades en la Bolsa de Comercio de Rosario y tuvo una jornada con ofertas de compras alcistas, tanto por los cereales, como por la soja disponible que llegó a 7.700 pesos la tonelada. Por soja, el valor de compra propuesto por la oleaginosa disponible ascendió a $ 7.700 la tonelada, 100 pesos más que el jueves. En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Julio´18 cotizó a u$s 282,9 la tonelada. PROBLEMA RESUELTO El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes luego de su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un que ha "resuelto en gran parte" el problema nuclear de Corea del Norte. Hablando con periodistas en el jardín de la Casa Blanca, Trump dijo que el ex presidente Barack Obama le había señalado, antes de que asumiera el cargo, que "el problema más peligroso" para Estados Unidos era el programa de armas nucleares de Corea del Norte. "Yo he resulto ese problema", dijo Trump. PAÑOS FRÍOS El presidente Mauricio Macri recibió este viernes en la Quinta de Olivos a su socia de Cambiemos Elisa Carrió, quien le ratificó su respaldo "sobre todo en la crisis", tras la tensión interna que generó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de legalización del aborto. "Estoy al lado de Macri, sobre todo en crisis", subrayó Carrió en declaraciones a la prensa al ingresar al encuentro, que estuvo fuera de la agenda oficial, un día después de la amenaza de "romper" Cambiemos que lanzó la diputada en pleno recinto.



