La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Breves Deportivas







EL MOTO GP EN BARCELONA: El español Jorge Lorenzo (Ducati) consiguió el tiempo más veloz.- FINAL EN SANTIAGO DE CHILE: La edición 2019 de la Copa Libertadores de América jugará a un solo encuentro.- MURCIELAGOS FINALISTAS: La Selección argentina de fútbol para ciegos accedió ayer a la final de la Copa del Mundo.- PUMAS POR LA REVANCHA: El seleccionado argentino de rugby disputarán su segundo test match.- PELLA NO PUDO: El tenista argentino Guido Pella perdió frente al suizo Roger Federer.- DELPO SE BAJÓ: El tandilense Juan Martín del Potro no participará del torneo de tenis de Queens.- PECHITO, 2º EN LE MANS: El argentino "Pechito" López, Toyota TS050 Hybrid, largará desde la segunda posición.- FINAL EN SANTIAGO DE CHILE La edición 2019 de la Copa Libertadores de América tendrá como novedad que, al estilo de la Liga de Campeones de Europa, la final no será ida y vuelta sino que se jugará a un solo encuentro, en cancha neutral. Y aunque se barajaban varias opciones para ese partido definitorio, ayer trascendió que la ciudad elegida para el próximo año será Santiago de Chile, aunque la oficialización recién se haría a fin de año. MURCIELAGOS FINALISTAS La Selección argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, accedió ayer a la final de la Copa del Mundo que se está disputando en Madrid al superar por 1 a 0 a su par de Rusia en la primera semifinal del campeonato. En la segunda, Brasil venció 1-0 a China y será el rival albiceleste. Los Murciélagos disputarán así su sexta final de un Mundial y buscarán su tercer título tras los obtenidos en Río de Janeiro 2002 y Buenos Aires 2006. Además, irán por la revancha tras caer en la final del último torneo, Tokio 2014, ante Brasil. PUMAS POR LA REVANCHA El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, disputarán hoy su segundo test match de la ventana internacional de junio. Será desde las 16.40 en la cancha de Colón de Santa Fe, donde volverán a enfrentar a Gales luego de la derrota sufrida el pasado sábado en San Juan. La formación que presentará Daniel Hourcade para este encuentro será: Santiago García Botta, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. PELLA NO PUDO El tenista argentino Guido Pella perdió ayer por 6-4 y 6-4 frente al suizo Roger Federer (Nº 2 del ranking mundial) por los Cuartos de Final del ATP 250 de Stuttgart que se disputa sobre césped como preparación para Wimbledon. En semifinales, Federer se medirá con el australiano Nick Kyrgios y en caso de ganar, no sólo avanzará a la final, sino que además recuperará la cima del ranking mundial. DELPO SE BAJÓ El tandilense Juan Martín del Potro no participará del torneo de tenis de Queens, según anunció ayer su equipo de comunicación, al tiempo que informó que sí se prepara de cara al torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. PECHITO, 2º EN LE MANS El argentino José María ´Pechito´ López, uno de los tripulantes del Toyota TS050 Hybrid, largará desde la segunda posición en las tradicionales 24 Horas de Le Mans de automovilismo, en el marco de la segunda competencia del Campeonato Mundial de Resistencia. El piloto cordobés, de 35 años, en compañía del japonés Kamui Kobayashi y del británico Mike Conway, estableció un tiempo de 3m. 17s. 523/1000 para la vuelta al trazado semipermanente de 13.629 metros de longitud. EL MOTO GP EN BARCELONA El español Jorge Lorenzo (Ducati) consiguió el tiempo más veloz en los dos ensayos cronometrados del Moto GP, de cara a la competencia que se desarrollará este domingo en Barcelona, por la séptima fecha del calendario anual de la máxima división del Mundial de Motociclismo.



