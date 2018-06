La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/jun/2018 Síntomas de la retinopatía diabética







Usted puede tener una retinopatía diabética y no ser consciente de ello, ya que las primeras etapas de la enfermedad, a menudo, no llevan síntomas. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas de una retinopatía diabética pueden incluir: - Manchas, puntos o algo similar a hilos de telarañas oscuras flotando en la visión (llamados miodesopsias, manchas flotantes o "moscas" volantes); - Visión borrosa; - Visión que cambia periódicamente de borrosa a clara; - Áreas oscuras (completa o parcialmente) en el campo de visión; - Mala visión nocturna; - Colores que aparecen descoloridos o diferentes; - Pérdida de la visión. - Los síntomas de la retinopatía diabética afectan, por lo general, a ambos ojos. Observe una simulación de cómo es la visión con retinopatía diabética no proliferativa y la visión con retinopatía diabética proliferativa. El manejo cuidadoso de su diabetes es la mejor manera de prevenir la pérdida de la visión. Si usted tiene diabetes, consulte a su Doctor de los Ojos para un examen anual de retinopatía diabética con dilatación de los ojos, inclusive si su visión parece normal, ya que es importante detectar las etapas tempranas de la enfermedad. En casos de embarazo, su Doctor de los Ojos le puede recomendar exámenes oculares adicionales durante todo el embarazo, debido a que ocasionalmente un embarazo puede empeorar la retinopatía diabética. Póngase en contacto con su Doctor de los Ojos de inmediato si experimenta cambios repentinos en la visión o ésta se vuelve borrosa, presenta manchas o nubosidad. La diabetes puede causar cambios en la visión en ambos ojos, incluso cuando no hay una retinopatía. Cambios rápidos de azúcar en la sangre alteran la forma del cristalino del ojo, y desenfocan las imágenes. Cuando el azúcar en la sangre se estabiliza, la imagen vuelve a enfocarse. Usted puede reducir los episodios de visión borrosa manteniendo un buen control de azúcar en la sangre. Escrito por Kierstan Boyd - Revisado por Robert H Janigian Jr MD

Síntomas de la retinopatía diabética

