El Intendente vetará la derogación de la Tasa de Red Vial

Tomó la decisión luego de reunirse con los vecinos de los Barrios Amigos, quienes le ratificaron que quieren que la obra de asfalto se inicie en el corto plazo. El jefe comunal ya había explicado que para iniciarla necesita esa recaudación. El Intendente Sebastián Abella vetará la derogación de la Tasa de Red Vial que fue sancionada el pasado jueves 7 de junio en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante con los votos de los bloques de la oposición, que aprovechó el artículo 52 del reglamento del cuerpo legislativo para llevar la iniciativa al recinto. La decisión del jefe comunal se conoció ayer y, según se informó fue tomada por Abella luego de reunirse con los vecinos de "Barrios Amigos", quienes le ratificaron al jefe comunal que quieren que la obra de asfalto en los barrios Federal y Héroes de Malvinas se inicie en el corto plazo. En ese marco, Abella les confirmó entonces que vetará la ordenanza impulsada desde la oposición que elimina la Tasa de Red Vial, cuya recaudación será utilizada para la primera etapa de la obra. "Al demorarse la llegada de los 55 millones de pesos (de Nacion) para esta obra, lo que no significa que no van a llegar, sino que se retrasan, nos pareció criterioso utilizar la Tasa Vial para esta finalidad", le explicó Abella a La Auténtica Defensa el pasado domingo. "Obviamente, un convenio por 27 cuadras de 55 millones de pesos no puede ser encarado de una sola vez por el Municipio con la recaudación de 1.200.000 por mes de la Tasa de Red Vial. Entonces, mientras seguimos las gestiones por esos 55 millones para comenzar la obra, la dividimos en etapas, con una primera parte de 20 millones que es el dinero que podemos reunir entre la Tasa Vial y fondos del Municipio de libre disponibilidad. Así, de esas 47 cuadras, podemos empezar con 12 o 13 cuadras, a la espera de los fondos que nos deben llegar de Nación para culminar esta obra", agregó el Intendente en diálogo con este medio respecto a la decisión de utilizar la recaudación de esta tasa para esta tarea. En tanto, ayer, tras la reunión con representantes de Barrios Amigos (agrupación que reúne a vecinos de Santa Florentina, Héroes de Malvinas y Federal), el jefe comunal señaló: "Los vecinos me plantearon que hace 18 años que están esperando el asfalto. Su reclamo es legítimo y, como Municipio, vamos a hacer todo lo posible para darle, finalmente, una solución".

EL JEFE COMUNAL LES RATIFICÓ A LOS VECINOS QUE CON LA RECAUDACIÓN DE LA TASA AVANZARÁ CON LA OBRA.





Abella les confirmo que vetara la ordenanza



El Intendente vetará la derogación de la Tasa de Red Vial

