La Selección Nacional no aprovechó ni haberse adelantado en el marcador con el gol de Sergio Agüero ni un penal que ejecutó Lionel Messi en el segundo tiempo. El jueves enfrenta a Croacia, que ayer venció 2-0 a Nigeria. Las expectativas que despertaba el debut de Argentina en la Copa del Mundo "Rusia 2018" chocaron contra la realidad de un equipo que todavía no es tal y que demostró carecer de ideas para quebrar a un rival que sólo apostó a defenderse muy cerca de su área con mucha gente. Así, la Selección Nacional igualó ayer 1-1 frente a Islandia por la primera fecha del Grupo D, que se completó luego con la victoria 2-0 de Croacia (próximo rival de Argentina) sobre Nigeria. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli ni siquiera pudo aprovechar el haber abierto el marcador en la primera parte del juego. Es que con un gran movimiento y mejor zurdazo de Sergio Agüero a los 18 minutos se adelantó 1-0 en el marcador. Sin embargo, cinco minutos después, cuando todavía Islandia no podía deshacerse de su ultradefensivo plan de juego, una pelota perdida por Lucas Biglia derivó en un avance que tras varios centros, dudas y un rebote terminó en el empate marcado por Alfred Finnbogason. De allí en adelante, Argentina chocó una y otra vez contra el muro que supo construir el equipo europeo. La falta de variantes a un ataque muy posicional no le permitió sorprender a la defensa de Islandia, que amontonando hombres en las inmediaciones del área pudo sostener el marcador. Claro, también contó con la colaboración de su arquero Hannes Halldórsson, quien a los 18 minutos del segundo tiempo desvió una tibia ejecución de Lionel Messi, quien se hizo cargo del penal que le cometieron a Maximiliano Meza. Tras salir al campo de juego con Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Javier Mascherano, Maximiliano Meza, Ángel Di María, Lionel Messi; y Sergio Agüero, en el segundo tiempo Sampaoli realizó modificaciones: Ever Banega reemplazó a Biglia; Cristian Pavón a Di María; y Gonzalo Higuaín a Meza. Y si bien Banega fue más que el pálido Biglia; y Pavón pudo desbordar por izquierda; poco cambió. Argentina ya estaba sumida en una condición anímica que llama la atención y que no permite que grandes individualidades se potencien como conjunto. Modificar eso será la tarea que tendrá Sampaoli de cara al jueves, cuando Argentina enfrente a partir de las 15.00 al interesante Seleccionado de Croacia.

DESAZÓN. ARGENTINA NO SUPO CÓMO ROMPER EL CERROJO QUE PROPUSO ISLANDIA Y DEJÓ UNA PÁLIDA IMAGEN.





GANÓ LA DEFENSA. ISLANDIA APROVECHÓ QUE LOS MOVIMIENTOS OFENSIVOS ARGENTINOS FUERON LENTOS Y PREVISIBLES PARA DOBLEGAR LAS MARCAS Y ANULAR A LA SELECCIÓN Y EN ESPECIAL A MESSI, QUIEN FALLÓ UN PENAL. JORGE SAMPAOLI: "NOS VAMOS FRUSTRADOS" El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, reconoció ayer en conferencia de prensa que terminó "frustrado" tras haber empatado 1 a 1 frente a Islandia en el debut en el Grupo D de Rusia 2018. "Teníamos mucha ilusión y nos vamos frustrados. Esto para nosotros recién empieza. Aprenderemos de lo que pasó y tendremos que tener fortaleza para ganar el próximo partido ante Croacia. Tenemos todas las armas. Tenemos que creer en nosotros para salir adelante ", afirmó luego del empate. "Estoy preocupado porque no tuvimos un traslado rápido que le genere incomodidad a un rival que colocó mucha gente en defensa", agregó el DT.

Mundial 2018:

Un punto y muchas dudas; Argentina no pasó del empate ante Islandia en su debut

