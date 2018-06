Macri desplazó a los ministros Francisco Cabrera y Juan José Aranguren

Los ministros de Producción y de Energía serán reemplazados por Dante Sica y Javier Iguacel, respectivamente. Los cambios culminan una semana de fuerte cimbronazos en el Gabiente, marcada tambien por la salida del Presidente del BCRA. El Gobierno oficializó este sábado la salida de los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Producción, Francisco Cabrera, que serán reemplazados por Javier Iguacel y Dante Sica, respectivamente. El comunicado de Presidencia informa además que Cabrera será designado como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del presidente Mauricio Macri. Hasta ayer, el ingeniero Iguacel se desempeñaba como titular de la agencia de Vialidad Nacional, mientras que Sica es un economista que asesoraba al Gobierno. Macri le transmitió la decisión a Cabrera el viernes, al cabo del encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos, donde -junto a Elisa Carrió- anunciaron incentivos para las PyMEs en el marco del programa oficial "Exporta Simple". Concretamente, Macri le comunicó a Cabrera que será designado como Presidente del Banco BICE. La salida de Cabrera es emblemática y todo un síntoma del momento del Gobierno: al cabo, se trata de un íntimo amigo del Presidente que lo acompañó desde la primera hora en la Ciudad de Buenos Aires y que, como presidente de la Fundación Pensar, el Think Tank del PRO, ayudó a trazar buena parte de las políticas públicas que presentó en la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada. También, como dirigente tuvo un rol clave en la recaudación de los fondos para la campaña. Golpeado después de la charla con el Presidente, Cabrera se fue cabizbajo de la residencia de Olivos. Y les transmitió la novedad a sus asesores más cercanos. Más allá del impacto lógico, al cierre de esta edición nadie dudaba de que Cabrera no despreciará la salida elegante que le ofreció Macri. Por su parte, Aranguren era uno de los ministros menos populares de la actual gestión, sobre todo por su política de reducción de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que condujo a su incremento escalonado en los últimos dos años y medio. En tanto, la secretaría de Minería, antes en la cartera de Energía, pasará a depender del Ministerio de Producción. Los cambios se conocen luego de una semana en la que el mandatario dispuso que la cartera de Finanzas sea absorbida por Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, y además designó como presidente del Banco Central a Luis Caputo, en lugar de Federico Sturzenegger. El reemplazante de Aranguren, Javier Iguacel, es ingeniero en petróleo y dirigía la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Llegó al macrismo a través de la Fundación Pensar, el "think tank" del Pro. En tanto, Dante Sica, el reemplazante de Cabrera, es economista. Fue secretario de Industria, Comercio y Minería durante la Presidencia de Eduardo Duhalde.



Macri desplazó a los ministros Francisco Cabrera y Juan José Aranguren

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: