Le ganó 95-57 y extendió su invicto a cinco partidos en el Torneo Oficial de la ABZC. Alejandro Abaz, con 31 puntos, fue el goleador del partido. Ciudad de Campana consiguió su quinta victoria consecutiva en el Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) al derrotar el viernes por la noche a Atlético Baradero por 95 a 57. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del certamen (segunda de la segunda rueda), no le presentó mayores inconvenientes al Tricolor, que tuvo la posibilidad de rotar su extenso plantel y demostrar su jerarquía ante un rival que todavía no ha podido ganar en este torneo. El CCC tomó diferencias en el primer cuarto (26-14) y sentenció el pleito en el tercero, con un parcial de 29-12 que ya hizo irreversible el destino del juego. De hecho, en el tramo final del encuentro, el entrenador Sebastián Silva también les dio minutos a los juveniles Franco Garín (Sub 19), Dante Díaz (Sub 17) y Joaquín Acosta (Sub 15). La figura del Tricolor fue Alejandro Abaz, quien convirtió siete triples y terminó con 31 puntos. En tanto, Martín Delgado agregó otros 18 en una noche en la que los doce jugadores de Ciudad sumaron puntos. También el viernes por la noche se disputó el otro encuentro de esta fecha de la Zona A2: en Zárate, Atlético Pilar (que el miércoles había perdido como local ante Campana Boat Club) venció 86-82 a Independiente. Joaquín Thorp (29 puntos) y Francisco Dinova (27) fueron los mejores del Rancho, mientras que el campanense Juan Martín Petrosino (30) se destacó en el Rojo. De esta manera, las posiciones de la Zona A2 quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (5-0); 2) Campana Boat Club (3-2); 3) Atlético Pilar (3-3); 4) Independiente (2-3); 5) Atlético Baradero (0-5). En la próxima fecha, Ciudad de Campana visitará a Atlético Pilar, mientras que el Campana Boat Club recibirá a Independiente de Zárate (queda libre Atlético Baradero). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (95): Eliseo Iglesias (2), Alejandro Abaz (31), Maximiliano Gutiérrez (6), Alejo Fioretto (9) y Martín Delgado (18) (FI); Matías Nieto (7), Martín Trovellesi (9), Germán Género (4), Dante Díaz (3), Franco Garín (1), Federico Mazzonelli (2) y Joaquín Acosta (3). DT: Sebastián Silva. ATLÉTICO BARADERO (57): Lorenzo Rezzolino (19), Martín Moro (17), Guido Torrano (0), Maximiliano Misenti (4) y Julián Méndez (6) (FI); Federico Vergara (5), Nicolás Vergara (0) y Martín Cossi (6). DT: Ezequiel Martínez. PARCIALES: 26-14 / 18-15 (44-29) / 29-12 (73-41) / 22-16 (95-57) JUECES: Ezequiel De la Peña y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Ciudad de Campana

EL EXPERIMENTADO PIVOT GERMÁN GÉNERO VOLVIÓ A JUGAR EN EL TRICOLOR (MVFOTOGRAFIADEPORTIVA)





SIN COMPLICACIONES. CIUDAD, QUE GANÓ TODOS SUS PARTIDOS, SUPERÓ CÓMODAMENTE A ATLÉTICO BARADERO, QUE TODAVÍA NO GANÓ (FOTO: MVFOTOGRAFÍADEPORTIVA)



Básquet:

Ciudad de Campana aplastó a Atlético Baradero

