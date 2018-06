El concejal Rubén Romano aseguró que las billeteras de los campanenses "están vacías"

Así lo manifestó, luego de una recorrida por diferentes puntos de la ciudad junto a compañeros del bloque PJ-Unidad Ciudadana. Soledad Calle, Romina Carrizo y Osvaldo Fraticelli también cargaron contra el gobierno. Tras recorrer Campana para escuchar opiniones de vecinos y comerciantes, concejales del PJ-Unidad Ciudadana se manifestaron "preocupados por la situación económica tras una nueva devaluación" y aseguraron que los efectos de la última escalada del Dólar "ya se perciben en la calle, y traerán consecuencias muy duras". "La gente está preocupada y no es para menos. La disparada del dólar afecta y mucho a una economía dolarizada como la nuestra. Esto significa más inflación, pérdida del poder adquisitivo, y un descenso en la calidad de vida de cada familia" dijo la Presidenta del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle quien luego de recorrer la ciudad para dialogar con vecinos y comerciantes, consideró: "El aumento del dólar, la consiguiente devaluación del peso. Los incrementos tarifarios y el congelamiento paritario… sobran los motivos para explicar la sensación que aborda a los vecinos en el día a día, y que se traduce en recesión, freno al consumo, y más inflación". Consultada al respecto, la edil Romina Carrizo sostuvo: "Los intentos fallidos del Gobierno por contener el valor Dólar demuestran que el supuesto mejor equipo de los últimos 50 años nos ha condenado a vivir una crisis muy difícil, que lleva a miles de argentinos a la pobreza. Las consecuencias de estos desmanejos, que tienen que ver con el ajuste propuesto por el pacto con el FMI, para pagan una deuda millonaria despilfarrada en los negocios de unos pocos ya se perciben en la calle, y traerán consecuencias muy duras". Por su parte, Osvaldo Fraticelli, aseguró que, en Campana, "las ventas han caído notablemente. Los alquileres han aumentado, al igual que los costos de servicios e impuestos. Muchos penden de un hilo muy delgado, y hacen un esfuerzo muy grande porque saben que si bajan las persianas, empleados quedan en la calle y sus familias sin ingreso alguno". En ese mismo sentido, Rubén Romano, agregó: "Nuestra preocupación se basa en que sabemos que habrá más ajuste para cumplir con los requisitos del FMI, y pasa también por la inexistencia de un plan para contener a los vecinos ante la crisis. Aquí no se habla de cómo contener las necesidades de quienes a diario caen en la pobreza. Se acompaña un discurso nacional en el que todo está bien, y no pasa nada. Pero no se puede ocultar que las billeteras de los campanenses están vacías, que no hay programa para reactivar el consumo y ni plan para que el comercio salga a flote. La pregunta es, ¿cuánto más debemos caer para tocar fondo?".

Este sábado dialogaron con comerciantes de la Feria de Ruta 6.





Romano se refirió al contexto económico que también afecta a los campanenses.





Concejales continúan reuniendo firmas contra la tasa vial y el aumento del combustible.



El concejal Rubén Romano aseguró que las billeteras de los campanenses "están vacías"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: