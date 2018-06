Barcesat estudia cómo llevar a Juicio Político a Macri

El constitucionalista se presentó en Campana junto al presidente del Instituto Sampay, Jorge Cholvis y a Pablo Sercovich, referente de "Argentina en Red". Juntos plantearon la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley de Emergencia Tarifaria y llamaron a "militar casa por casa" alimentando un registro de beneficiarios de la Tarifa Social. Luego de calificar como "espurio" el acuerdo firmado por el gobierno con los "Fondos Buitres, cuando la mayoría de sus integrantes son argentinos, es decir, se pagaron a sí mismos" y afirmar que se realizó "una contratación excesiva de deuda externa, con nuestros recursos naturales como garantía, lo que denota una nueva fase de capitalismo salvaje"; el constitucionalista Eduardo Barcesat dijo en Campana que "el Derecho Internacional considera que la gente es dueña de los recursos y riquezas naturales de los lugares donde vive". En esa línea de pensamiento, Barcesat explicó que cualquier acuerdo con el FMI es ilegal en la medida que no cuente con el acuerdo del Senado; y que esa situación, junto con el reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia Tarifaria ponía a la Argentina en un estado de excepcionalidad, por lo que hoy "no hay Estado de Derecho en nuestro país", asegurando también que la medida de Macri es nula, dado que se hizo pública a horas de votarse la Ley, "sin siquiera respetar los tiempos legales, jamás se tomó el tiempo de analizarla. Sobran argumentaciones contra Macri por mal desempeño, y el del veto es un claro caso de comisión de delito de abuso de autoridad en ejercicio de un cargo público, por lo que vamos a impulsar su juicio político". Barcesat participó de la reunión realizada en el Auditorio de la Seccional Campana de la UOM, acompañado por presidente del Instituto Sampay, Jorge Cholvis y Pablo Sercovich, referente de "Argentina en Red". Los anfitriones fueron el bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista de Campana. El panel lo completó el concejal Rubén Romano, quien inició la encendida velada describiendo a los invitados la actualidad local. El edil se refirió a Campana como una ciudad "básicamente industrial" que "sufre la situación del desempleo y el achicamiento del consumo", además de señalar como "alarmante" la cantidad de negocios cerrados su "principal arteria comercial". También recordó la reciente derogación de la Tasa Vial y en ese sentido dijo que se había logrado "romper la mayoría de Cambiemos en el HCD de Campana"; además de llamar a la unidad "para que vuelva un gobierno soberano tanto a la ciudad como al país". Por su parte, Pablo Sercovich explicó los fundamentos de la frustrada Ley de Emergencia Tarifaria, que "dotaba de racionalidad al cuadro tarifario" además de incluir dentro de la tarifa social a clubes, y a cooperativas, entre otras figuras de bien público. Sercovich, también señaló que la matriz energética argentina es primordialmente gasífera, y que tanto la extracción, el transporte y la distribución del fluido se están pagando el doble que en los países centrales, mientras que "en audiencia pública Aranguren jamás dijo cuánto vale el gas en la Argentina". Luego de sus argumentaciones, invitó a los presentes a "militar casa por casa" relevando a todos aquellos que se encuadren dentro de la "Tarifa Social" y también generar "un registro real de los electrodependientes" cargando los datos en el sitio web Argentina en Red. Sobre el final, el titular del Instituto Arsay señaló que el Ejecutivo Nacional "no comete errores, son políticas expresas" en cuanto a las tarifas de los servicios públicos, la privatización del Fondo de Garantías, y la flexibilización laboral; aseguró que "de su mano la Argentina perdió soberanía legistaliva y judicial"; y citó al general José de San Martín para desarrollar el concepto de deuda odiosa. "Fue durante su corto mandato como Protector del Perú, que no reconoció los empréstitos tomados con la corona española sin el consentimiento del pueblo y para ser usados en contra de sus intereses", señaló Eduardo Cholvis.

Barcesat, Sercovich y Cholvis colmaron de militantes el auditorio metalúrgico de la calle Güemes.



Barcesat estudia cómo llevar a Juicio Político a Macri

