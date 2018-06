Un campanense participó en la VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Facultad de Ciencias Veterinarias

P U B L I C



Se trata de Santiago Martínez quien realizó una presentación oral de un trabajo de investigación en la Cátedra de Química-Biológica de la Universidad de Buenos Aires durante 2017 y el presente año. "Fue una experiencia muy reconfortante, son los primeros pasos que doy en el mundo de la investigación", expresó en diálogo con La Auténtica Defensa. El campanense Santiago Martínez (21) actualmente cursa el quinto año de la carrera de Veterinaria en la U.B.A. Es ayudante en la Cátedra de Química Biológica, donde además de realizar tareas docentes, trabaja en investigación. En esta ocasión tuvo la oportunidad de participar entre el 6 y 8 de junio de las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. La Cátedra junto con otras de la Facultad forma parte del INITRA (Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal) y se dedica a la investigación de la reproducción animal. Concretamente se estudia el metabolismo de ovocitos y espermatozoides en los procesos de maduración in vitro, fertilización in vitro, vitrificación y cultivo de embriones in vitro. En este caso el joven trabaja en el área de ovocitos bajo la dirección de la Dra. Cynthia Gutnisky. En las jornadas participaron investigadores de Facultades de Veterinaria de todo el país y del exterior, así como de otras Facultades e Institutos de Investigación relacionados con las Ciencias Agropecuarias, Biológicas y de la Salud. Martínez se destacó en una presentación oral de un trabajo de investigación desarrollado en la Cátedra de Química Biológica durante el año 2017 y parte del presente año. "Se estudió la actividad de una enzima (Succinato deshidrogenasa) en complejos ovocito-cumulus porcinos". Este trabajo en conjunto con otros realizados en la Cátedra "permiten conocer el metabolismo implicado en el proceso de maduración in vitro y a partir de ahí buscar estrategias para mejorar la maduración, lo cual en último término se refleja como un aumento en la productividad". La propuesta de la presentación del trabajo en las Jornadas llegó por parte de su tutora, la Dra. Gutnisky. "Tengo que admitir que en un principio me sentía nervioso ya que me encontraba exponiendo frente a personas con un gran conocimiento en la materia, pero apenas empecé con la exposición los nervios desaparecieron". Como conclusión destaca, "fue una experiencia muy reconfortante, son los primeros pasos que doy en el mundo de la investigación y que hoy en día es la rama de la Veterinaria a la cual me quiero dedicar".



Un campanense participó en la VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Facultad de Ciencias Veterinarias

