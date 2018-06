Calor carioca

Broder Bastos pasó por Bisellia con un show íntimo donde primó la conexión y la frescura. Invitados locales, música de alto vuelo y un diagnóstico privilegiado de la escena musical con el bajista de "Ciro y Los Persas". Es una noche de frío húmedo, de esas sobran en los inviernos de Campana y que invitan a quedarse en la casa, cerca de la calefacción. El público llega a la treintena de personas, algunas mesas están vacías. Broder sube con su guitarra e interpreta los primeros dos temas acompañado solamente de su guitarra. Mientras parte de los presentes todavía se acomoda en los asientos, el músico busca entrar en sintonía. Conexión local Al tercer tema llama a Diego Wainer (bajo) y a Esteban Blanca (batería) a subir al escenario, momento en el que deja florecer una sonrisa y comienza a soltarse. Deja su silla, comienza a jugar con el ritmo y los instrumentos. La energía del lugar se transforma y uno entiende que más allá de la cantidad de público o de la sensación baja térmica imperante, Broder está allí debido al amor que siente por lo que hace. En un gesto que caracteriza sus shows, invita al zarateño Mariano Alberti a enchufar su guitarra e improvisar sobre la música de la banda. Luego hace lo mismo con Lautaro Madalón, cantante local, quien brilla en una hermosa interpretación de "A primera Vista", canción de Chico César popularizada en nuestro país por "El Bahiano" y Pedro Aznar. Lautaro y Broder tenían una relación previa, el campanense lo conoció siguiendo los recitales de "Ciro y los Persas", donde el brasileño se desempeña tocando el bajo. A partir de allí lo agregó a su Facebook y mantuvieron un contacto esporádico pero fructífero que devino en la invitación de Broder para que cante algunas canciones con él en la noche de Bisellia: "Es una persona excelente, no puedo más que agradecerle porque pude cantar uno de mis temas favoritos con él ("Ciudad Animal", de "Ciro y los Persas"). No ensayamos y salió hermoso. Me dan ganas de seguir tocando, estas experiencias me hacen pensar que voy bien encaminado" dice Lautaro sobre lo sucedido y afirma: "Siempre que hago algo, le pido consejo a músicos y entre ellos está Broder. Es un músico que ya la pegó y que ahora quiere despegar con su proyecto, algo que me parece excelente". Atravesando todo su primer álbum, en el escenario Broder adelanta canciones de su próximo material. El abanico de géneros es amplio: desde bossa de alto vuelo que hace recordar a artistas de la talla de Gilberto Gil, hasta funk que contagia ritmo y hace que el público acompañe dejándose llevar por el groove. Una particularidad de la música de Broder es el rol que toman los instrumentos. Su guitarra Godin abarca la rítmica y deja que el bajo y la batería se suelten, muchas veces improvisando y tomando el protagonismo. Así, todos los presentes nos olvidamos del frío invernal y nos transportamos con la música del brasileño a un lugar donde priman la alegría y el calor de las palmas. Broder agradece el cariño, y a pedido del público hace dos bises más antes de bajar para firmar discos y sacarse fotos: ya entre las mesas, se nota que busca otra conexión con la gente, más humana y emocional que la expresada por otros músicos después de un show. Idas y venidas Cuando llegó por primera vez a la Argentina, en 1992, Broder Bastos (52) nunca imaginó que nuestro país se volvería su segundo hogar. Tampoco que se volvería un referente en el under de Buenos Aires de la samba y el bossa. Ni que en 2010 lo llamarían para ser bajista de una convocante banda de rock and roll, "Ciro y los Persas", liderada por el ex cantante de "Los Piojos", Ciro Martínez. Tal vez ese impulso hizo que el músico se animara a grabar su primer trabajo, "Pequeno Grande Mundo" (2015), con canciones de su autoría que tienen el sello de su país natal. El nombre del disco hace referencia a la vez que se encontró a un viejo amigo de Brasil en una terminal extranjera de pura casualidad, experiencia que aunque simple enseña que detrás de lo inabarcable pueden esconderse grandes sorpresas que escapan a nuestro control. Los planes eran sacar un disco todos los años para no dejar que los temas caduquen, pero dicho objetivo se perdió en el trajín del día a día: "El año pasa demasiado rápido", explica riendo. Antes de llegar a Campana, Broder hizo una pequeña gira por su ciudad, Sao Gabriel. No ve con buenos ojos el presente de Brasil: "El caos político y económico que generó el neoliberalismo son una amenaza latente de lo que puede deparar el futuro de esas políticas en nuestro país", dice. Pero más que la política, lo que a Broder lo entristece es el presente de la música en su país. La MPB (Música Popular Brasileña), la samba y el bossa, están siendo desplazados por ritmos símiles al reggaeton que están enterrando una tradición que caracteriza a la cultura del país vecino. Tal vez un observador privilegiado por su condición de extranjero, da otro diagnóstico de nuestro presente musical. Aunque también ve una tendencia a la decadencia, piensa que dicho proceso se da de un modo mucho más lento: "Acá el rock nacional tiene mucha fuerza", afirma "pero con el bossa y la samba pasa algo mucho más parecido a lo que pasa acá con el tango", ejemplifica. Mientras conversamos, varios de los que acaban de presenciar el show se suman naturalmente. Uno de ellos me cuenta que supo ser alumno de guitarra del brasileño, pintándolo de alegre y humilde: "Iba los sábados a su casa y las clases duraban horas. En la primera parte me enseñaba teoría o ejercicios y después zapábamos. Si era por él, estábamos todo el día. Me mostró otra forma de encarar el instrumento" me dice, sintetizando el espíritu del músico. Agradecido, Broder Bastos se marchó de Campana con planes de regresar en un futuro no tan lejano. Esperemos que la vuelta suceda con nuevo material bajo el brazo y el mismo calor musical, capaz de elevar la temperatura, incluso, de una fría noche de junio.

Calor carioca

Por Santiago Tomás Mengual

