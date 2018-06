El sábado se realiza la octava edición de la Colecta Alimentaria

Organizada por el Colegio Padre Aníbal la campaña solidaria incluye la recolección de alimentos no perecederos que posteriormente serán donados a distintas instituciones de la ciudad. Participan alumnos de diferentes niveles de la institución, familiares y docentes. "Invitamos a nuestra comunidad educativa a donar su tiempo para ponerse a disposición de otro. Aquí no hay obligaciones, la gente se suma por propia voluntad", expresaron los organizadores. La Colecta Alimentaria es una iniciativa que surgió en el año 2011 a través de la Unión de Padres y los docentes quienes pensaron que con un simple gesto de caridad y mediante la participación de los integrantes de la comunidad educativa podría ayudarse a la gente que más necesita. El Colegio Padre Aníbal Di Francia realizará la 8º Colecta Alimentaria el próximo sábado 23 de junio de 10 a 15 horas. Esta actividad tiene su origen en una antigua tradición que tenía el Padre Aníbal Di Francia cuando, en el Sur de Italia, recorría las calles de Mesina con un carro recolectando alimentos para luego dársela a los más pobres. La actividad está siempre organizada, cada uno cumple su función: los chicos estarán recorriendo toda la ciudad siempre acompañados con un mayor y un vehículo. El tutor será el responsable de cada uno de los grupos. Los alumnos -identificados con pecheras amarillas o uniforme del Colegio- golpearán puerta a puerta realizando la colecta y explicándoles a los vecinos cuál es la misión. Leche larga vida, leche en polvo, puré de tomate, cacao, arroz, polenta, fideos, lata de durazno, galletitas serán algunos de los productos que estarán juntándose. Sólo se reciben alimentos no perecederos. Ni dinero ni otro tipo de donación. "Hemos siempre tenido una gran respuesta de los padres y los chicos como también una gran colaboración de la comunidad. Mucha gente se beneficiará con estos productos, con una pequeña iniciativa de un Colegio de la ciudad mucha gente termina estando involucrada", explicó Sergio Baigorri parte de la iniciativa. Según mencionaron los organizadores, la colecta tomará como punto de partida y finalización el gimnasio del Colegio, ubicado en la calle Las Heras, entre avenida Balbín y Capilla del Señor. "Invitamos a nuestra comunidad educativa a donar su tiempo para ponerse a disposición de otro. Aquí no hay obligaciones, la gente se suma por propia voluntad", expresaron los organizadores.







El sábado se realiza la octava edición de la Colecta Alimentaria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: