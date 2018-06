En una entrevista que le hicieron a la hija del Dr. Billy Graham le preguntaron: ¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? (Se refería al ataque del 11 de sep.) Anne Graham, dio una respuesta llena de sabiduría. Dijo: ¨Al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años, hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas…. Siendo el caballero que es, Dios se ha retirado, entonces, ¿Cómo podemos esperar que Dios nos de su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? ¨ A la luz de los sucesos recientes creemos que todo comenzó cuando Madeleine Murris O´Hare se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien, ella fue asesinada. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la biblia en las escuelas. La Biblia dice: ¨No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo¨. "Y dijimos que estaba bien". Luego el Dr. Spock dijo que no debíamos pegarles a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Concluimos que los expertos saben lo que están diciendo…. "Y dijimos que estaba bien". El hijo del Dr. Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocará a ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se portara mal, porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden (Hay una diferencia entre disciplinar y golpear, cachetear, humillar, patear, etc.) "Y dijimos que estaba bien" Luego alguien dijo: ¨Dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres¨…"Y dijimos que estaba bien" Luego, un miembro del Consejo Administrativo de las escuelas dijo: ¨Ya que los muchachos y las chicas ¨lo van hacer, démosle condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirles a sus padres que se los dimos en las escuelas. "Y dijimos que estaba bien" Después alguien dijo: ¨vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte ¨una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo¨…"Y dijimos que estaba bien" Y luego, alguien, llevo más allá esa apreciación, publicando fotografías de niños desnudos, llevándolas aún más allá cuando las colocó en Internet. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión, dijeron…. "Y dijimos que estaba bien" Luego, la industria de las diversiones dijo: ¨Hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano y la violencia, el sexo ilícito¨…."Y dijimos que estaba bien" Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones…"Y dijimos que estaba bien" Además, agregamos: No es más que diversión, no tiene efectos negativos, de todos modos, nadie lo toma en serio, así que ¡adelante! "Y dijimos que estaba bien" Ahora nos preguntamos: ·¿Por qué nuestros niños están tan alterados, parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ·¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ·¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? · ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? · ¿Por qué hay tantas familias deshechas, Adulterios, engaños, etc.? Probablemente, si lo pensamos bien y con reflexión, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con que ¨Lo que Sembramos es lo que Recogemos¨ (Gal. 6:7) Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver como creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que Dios dice en Su Palabra. "La Biblia". Es curioso comprobar como hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio…. Pero la conversación con Dios se suprime a veces hasta en el hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros, que "lo que Dios piensa de nosotros". Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 /437492-luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Y dijimos que estaba bien"

Por Luís Rodas

