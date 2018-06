Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni Les traemos a todos los lectores fragmentos de una serie de conferencias que el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni está realizando en Italia. Pregunta del público: No entiendo la conexión entre los alienígenas y la espiritualidad. Quisiera comprender su rol, por qué están aquí y cuál es la relación que podemos tener con ellos. Giorgio: Si usted entra en la página web de la NASA encontrará fotografías de nuestro Universo, son modestas, simples, casi infantiles, pero suficientes como para hacernos comprender un concepto. Por ejemplo la sonda espacial europea que está por terminar su programa alrededor del Sistema Solar, ha llegado a Saturno, desde donde nos ha enviado imágenes maravillosas del Universo. En algunas de estas figura un puntito del tamaño de una lenteja: la Tierra. Imagine que usted conduce esa sonda y que dirige su mirada hacia ese puntito, que somos nosotros. Según los datos de la NASA existen cien mil millones de estrellas en nuestra Galaxia y cientos de miles, de millones de planetas. Suponga que lee esa información en la computadora de a bordo y que luego ve esa lenteja, inmediatamente comenzará a pensar: "Señor, nosotros estamos en el interior de esa lenteja, como células visibles únicamente con un microscopio electrónico, por lo tanto no somos nada, o casi nada...". Luego, mientras sigue pensando en todas estas cosas, imagine que ve una extraña nave que se acerca y ataca a la suya. Usted se asustará, se preguntará si son seres malos y sentirá temor por lo que le podrían llegar a hacer. Los alienígenas entrarán, por motus propio, en su cabina de mando y se presentarán: ¡son Seres de Luz, hermosos! Entonces les preguntará qué es lo que quieren, quiénes son y de dónde vienen. Los extraterrestres le responderán: "-Somos habitantes de otros Planetas y hemos visto nacer a ese puntito que está viendo: la Tierra. ¡Somos miles de millones más avanzados que vosotros, hemos sido creados por vuestro mismo Dios, hace quince mil millones de años!" En el siglo XIX los hombres aún no habíamos inventado el automóvil pero han pasado doscientos años y ahora volamos por el espacio. ¡Si en tan poco tiempo hemos alcanzado un progreso tan grande es algo inconcebible para nosotros imaginar la tecnología que puede haber alcanzado una civilización miles de millones de años más adelantada! Además, en el momento que le pregunte a estos maravillosos Seres si son creyentes, ellos responderán: "Claro que creemos en Dios, en Cristo, Lo conocemos desde hace miles de millones de años, desde mucho antes que usted lo hiciera". En la Biblia a estos alienígenas se los llama Ángeles. La Biblia no habla del Universo, pero en el Evangelio Cristo le anuncia a los apóstoles: "Yo me voy pero os enviaré al Consolador que os hablará de las cosas Celestes de las que ahora no os puedo hablar, entonces podréis comprenderlo y creerle que lo he enviado para daros esta enseñanza". Las cosas celestes a las que se refería Jesús son el Universo, el Cosmos. Si nos llegáramos a encontrar con una civilización extraterrestre no pensaríamos que estamos viendo demonios. Ahora es más fácil para nosotros comprender la vida en otros Planetas, por lo tanto querríamos saber el motivo de nuestra visita. A nivel tecnológico el Universo es infinito, fue creado por Dios, está habitado y por suerte tiene vida inteligente y pacífica. Aquí en el Planeta Tierra la vida es infernal, en cambio ellos viven en un Paraíso. En el Evangelio Jesús también dice: "la Casa de Mi Padre tiene muchas habitaciones", se refiere a otras civilizaciones más obedientes y amables que nos visitan. Son tan amorosos que nos miran con sus extraordinarias naves y lloran de tristeza. Podrían eliminarnos pero esperan ansiosamente las directivas de Cristo, Lo conocen y Lo viven. Ellos Lo llaman Cristo: Inteligencia Omnicreante, o Inteligencia Suprema. Pregunta: ¿Cómo podemos ser dignos de encontrarnos con Jesús y cómo podemos contener toda esa emoción que podríamos llegar a sentir en ese momento? Giorgio: ¡No te tienes que preocupar, Él hará todo! Cuidado, puede se que ya Lo hayas visto sin que te hayas dado cuenta, más adelante lo comprenderéis. Jesús dice al respecto: "En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis" (Mateo 25, 40). Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

"¡La verdad que hace libres!" (cuarta parte)

