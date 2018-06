Como visitante superó 31-17 a Instituto San Pablo Wilde y se consagrará con ganar uno de los dos partidos que le restan en este torneo de la Sexta División de la FEMEBAL. En la próxima fecha recibirá a Bomberos de La Matanza. Por la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club superó 31-17 como visitante a Instituto San Pablo Wilde por 31 a 17 y quedó a un pasó de consagrarse campeón de este certamen que se disputa durante el primer semestre de la temporada. El equipo dirigido por Eduardo Godoy ganó sus nueve encuentros y así comanda la tabla de posiciones con 27 puntos. Por eso le lleva cinco de ventaja a Auxiliar Merlo "B" (22), que tiene un partido menos. De esta manera, si el CBC vence a Bomberos de La Matanza en la fecha 11 (se jugará el próximo fin de semana) o a Platense B en la última jornada (se disputará el 8 de julio), se asegurará el campeonato de este Apertura de Sexta División. Un dato alentador para los chicos del Boat Club: Bomberos de La Matanza todavía no ganó en la temporada (suma ocho derrotas en fila), mientras que Platense "B" se encuentra en la antepenúltima posición, con apenas dos victoria en ocho juegos. Ante el Instituto San Pablo Wilde, en el partido disputado en el Ateneo Don Bosco, los Celestes lograron una diferencia considerable en la primera parte (16-8), sustentados en una buena performance del arquero Franco Blanco (terminó con 56% de efectividad). Luego, en la segunda parte, la distancia siguió ampliándose hasta quedar en 14 goles (31-17). En ofensiva, Gonzalo Comínguez resultó el más productivo al marcar 9 goles. Los 31 tantos se completaron con los aportes de Leonel Dente (4), Daniel Sirolli (4), Hernán Perticari (3), Franco Parrilla (3), Luciano Díaz (2), Martín Reynoso (2), Juan Brie (2), Eduardo Grillo (1) y Nazareno Bentancourt (1). En el local, el mejor fue Ariel Guerrero con 4 tantos. Esta 10ª fecha de la Sexta División se completó con los siguientes resultados: Bomberos de La Matanza 21-27 Temperley; Platense "B" 23-26 Muñiz "B"; Municipalidad de Lomas de Zamora 16-19 Defensores de Moreno; Auxiliar Merlo "B" 38-27 Banfield "B". Libres quedaron: Universidad de Luján "C" y All Boys. De esta manera, las posiciones de la Sexta División quedaron de la siguiente manera: 1) Campana Boat Club, 27 puntos (9-0-0); 2) Auxiliar Merlo "B", 22 puntos (7-0-1); 3) Universidad de Luján "C", 22 puntos (6-1-2); 4) All Boys, 19 puntos (5-1-2); 5) Temperley, 19 puntos (5-0-4); 6) Defensores de Moreno, 18 puntos (4-1-4); 7) Municipalidad de Lomas de Zamora, 16 puntos (4-0-4); 8) Muñiz "B", 15 puntos (3-1-4); 9) Instituto San Pablo Wilde, 15 puntos (3-0-6); 10) Platense "B", 12 puntos (2-0-6); 11) Banfield "B", 11 puntos (1-0-8); 12) Bomberos de La Matanza, 8 puntos (0-0-8). En tanto, por la 11ª fecha, además de Boat Club vs Bomberos de La Matanza, también jugarán: Universidad de Luján "C" vs Instituto San Pablo Wilde; All Boys vs Platense "B"; Muñiz "B" vs Municipalidad de Lomas de Zamora; y Defensores de Moreno vs Auxiliar Merlo "B". Quedarán libres Temperley y Banfield "B".

A un paso. Los dos compromisos que le restan al Boat Club son frente al último y el antepenúltimo.



Handball:

La Primera Caballeros del Boat Club, a un triunfo de coronarse campeón del Apertura

