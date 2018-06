La Primera Damas del Campana Boat Club perdió 21-16 frente a Municipalidad de Ensenada por la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Cuarta División de la FEMEBAL. De esa manera, cortaron una racha de cuatro encuentros sin derrotas (tres victorias y un empate en esa seguidilla) y con 19 puntos quedaron en la octava posición. En el encuentro disputado en el Polideportivo de la Municipalidad de Ensenada, las dirigidas por Eduardo Godoy tuvieron un flojo desempeño ofensivo que durante el primer tiempo fue sostenido por la defensa. Por eso, al descanso, ambos equipos estaban igualados 7-7. Sin embargo, en la segunda mitad, Ensenada logró abrir una brecha de tres goles en el marcador y las chicas del CBC ya nunca pudieron revertir esa tendencia porque, además, no pudieron sostener la eficiencia defensiva. Las máximas anotadoras de las Celestes este encuentro fueron Tatiana Zarantonello (5 goles) y Paloma Slavin (4). Los 16 goles anotados se completaron con aportes de Tatiana Alvarado (2), Ivana Ciappini (2), Camila Recalde (1), Agostina Lorenzo (1) y Verónica Schinoni (1). Esta 10ª fecha de la Cuarta División de la FEMEBAL también entregó los siguientes resultados: Municipalidad de Escobar 30-20 San Lorenzo; Banfield 19-23 Municipalidad de Almirante Brown; Villa Modelo 13-25 Club Burzaco; Villa Calzada 19-28 CEDEM Caseros; All Boys 12-29 Nuestra Señora de Luján "B"; Vélez Sarsfield "B" 23-11 Lamadrid. Con campaña de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas, las chicas del CBC se encuentran con 18 puntos en el octavo puesto de una tabla liderada por Nuestra Señora de Luján "B" (30), CEDEM Caseros (27) y Club Burzaco (26). El próximo fin de semana, por la fecha 11, las dirigidas por Eduardo Godoy recibirán a Villa Calzada, equipo que marcha en el quinto puesto con 23 unidades. En tanto, también jugarán: Lamadrid vs Municipalidad de Escobar; San Lorenzo vs Banfield; Municipalidad de Almirante Brown vs Villa Modelo; Club Burzaco vs Municipalidad de Ensenada; CEDEM Caseros vs All Boys; y Nuestra Señora de Luján "B" vs Vélez Sarsfield "B".



Handball:

Derrota de las Mayores

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: