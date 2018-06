Desde las 11 enfrentan a Las Académicas por los Cuartos de Final del Reducido.

Este domingo, las chicas de Puerto Nuevo enfrentarán a Racing Club de Avellaneda por los Cuartos de Final del Reducido de Primera B que definirá el tercer ascenso al campeonato de Primera A de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las Auriazules, que finalizaron novenas en el torneo, se medirán con Las Académicas (cuartas) en una serie que se disputará a partido único en escenario neutral y sin ventaja deportiva. Así, el encuentro se jugará en la Ciudad Deportiva del Club San Lorenzo de Almagro (con entrada libre y gratuita desde las 11 de la mañana) y en caso de igualdad se definirá por penales.

Las otras tres series de Cuartos de Final del Reducido las protagonizarán: Real Pilar (que perdió ante Lanús el desempate por el segundo ascenso directo) vs Liniers; Lima FC vs Almirante Brown; y SATSAID vs Luján. Los cuatro equipos que superen esta instancia se cruzarán en semifinales.