Breves: Mundial 2018; día 4

GANÓ, PERO NO CONVENCIÓ La Selección de Francia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial: por la primera fecha del Grupo C venció 2-1 a Australia, aunque dejó dudas en cuanto a su rendimiento. Los goles del combinado galo llegaron con apoyo de la tecnología: el VAR brindó el penal que Griezmann transformó en el 1-0 a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que el chip del balón y las imágenes de video confirmaron el 2-1 que marcó Pogba a diez minutos del finla (Jedinak había empatado de penal a los 17 del ST). En tanto, en el otro partido del Grupo C, Perú perdió 1-0 contra Dinamarca en un encuentro en el que mereció mejor suerte por la cantidad de situaciones que generó. Incluso, Cuevas falló un penal a los 45 del primer tiempo, cuando el marcador estaba sin goles. La próxima fecha de este Grupo C se jugará el jueves: Dinamarca vs Australia y Francia vs Perú. BRASIL A LA CANCHA El pentacampeón mundial, Brasil, debutará hoy en la Copa del Mundo "Rusia 2018" cuando enfrente desde las 15.00 (hora argentina) a Suiza por la primera fecha del Grupo E. El seleccionado sudamericano es uno de los grandes candidatos a consagrarse campeón luego del exitoso proceso que ha desarrollado el entrenador Tite, quien llevó a Brasil a una fácil clasificación durante la Eliminatoria al tiempo que concretó una profunda renovación de jugadores con un registro de 17 victorias, 3 empates y apenas una derrota desde su asunción como DT. Y si bien llega "tocado" por la baja de Dani Alves, cuenta con un Neymar fresco tras recuperarse de su lesión y una columna vertebral conformada por jugadores muy sólidos como el arquero Allison, los defensores Marquinhos y Marcelo; y los mediocampistas Casemiro, Paulinho y Coutinho, además de dos delanteros temibles como Gabriel Jesus y Firmino. La actividad del Grupo E comenzará a las 9 de hoy con Costa Rica vs Serbia, los otros dos integrantes de esta zona que tiene a Brasil como amplio favorito, pero sin un candidato claro para conseguir el segundo boleto a Octavos de Final. DEBUTA ALEMANIA En el arranque del Grupo F de esta Copa del Mundo debutará el último campeón, Alemania. El equipo que defiende el título logrado en Brasil 2014 se presentará a las 12.00 (hora argentina) frente a México, un equipo acostumbrado a superar la fase de grupos, aunque en esta oportunidad la tendrá difícil porque además de compartir grupo con los germanos también lo harán con Suecia y Corea del Sur, que se enfrentarán mañana a las 9.00. Dirigida por Joachim Löw, Alemania no sólo cuenta con figuras como Khedira, Kroos y Muller, sino porque cuenta con una identidad forjada en el largo plazo y con la confianza que brindan los grandes resultados obtenidos en las diferentes competencias en las que ha participado. Por ello, la renovación que ha sufrido su plantel no varía su condición de candidata. PRÓXIMOS PARTIDOS Los siguientes tres días de la Copa del Mundo "Rusia 2018" tienen programados estos encuentros: Lunes 18: Suecia vs Corea del Sur (9.00), Bélgica vs Panamá (12.00) y Túnez vs Inglaterra (15.00). Martes 19: Colombia vs Japón (9.00), Polonia vs Senegal (12.00) y Rusia vs Egipto (15.00). Miércoles 20: Portugal vs Marruecos (9.00), Uruguay vs Arabia Saudita (12.00) y España vs Irán (15.00)

Breves: Mundial 2018; día 4

