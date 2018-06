Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 17/jun/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 17/jun/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Básquet:

Rincón Tuerca

TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país con sus dos clases se presenta este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". AUSENCIA: La no participación en la última carrera del Super TC 2000 en Rafaela por parte de Matías Milla tuvo que ver que el equipo decidió por no tener la estructura y el presupuesto acorde para lo competitivo que es el autódromo mencionado ausentarse de ella. TRABAJAR: Sin duda que el equipo Sporteam sigue trabajando para la segunda parte del campeonato donde Milla estará arriba de un Citroen que contará con el asesoramiento de Sabatari y su Renault Fluence pasará a manos de Rivas. CONTENTO: Así se muestra Andres Rivero al poder avanzar los trabajos en el auto para el campeonato para la categoría Sport 1050 donde va a participar a partir de la próxima temporada. TURISMO ZONAL PISTA: Por primera vez en la presente temporada la categoría llega al autódromo de La Plata con sus dos clases para llevar adelante otra fecha del campeonato este fin de semana. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. CONTAR: En extensa nota televisiva se pudo ver el ex piloto Marcelo Galliano contar su experiencia en su paso por el automovilismo zonal donde el suegro de Florencia en un momento hasta se llegó a emocionar contando sus andanzas deportivas. Mirá vos! RETORNO: En los mil km de Bs As por parte del Turismo Carretera marcará el retorno a la categoría como piloto formando parte de la dupla con Lambrini desde arriba de un Ford que el mismo entrerriano arma con su equipo. CHARLAR: La señorita quiere ir por mas en el mundo del automovilismo y desea bajarse de un karting y subirse a un auto con techo de la categoría Alma tras charlar con un actual protagonista de la clase promocional. Tendrá el presupuesto para tal emprendimiento? TC REGIONAL: Nueva presentación para la categoría este fin de semana en el autódromo de La Plata con sus dos clases. Desde las 10 hs arrancan con la clasificación. FINALIZAR: El Turismo 4000 Argentino viene de correr en el autódromo platense donde el zarateño Juan Carlos Bava finalizó en el puesto cuarto con el Falcon que se arma en José C. Paz bajo la estructura de Caggiano con la motorización de Guillen. TOPE RACE: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Alta Gracia donde desde las 10 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". MODELOS: Como todos los meses ingresaron a la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi los nuevos y llamativos modelos de las motos y cuatriciclos eléctricos donde con buena financiación se consiguen este producto a bajo costo para utilizar las mismas. SABIAS? Que los hermanos Capella llegaron a correr en la categoría en su momento donde se transformaron en ser los primeros representantes de la cuna del primer auto argentino como lo registra el historial de la categoría mencionada en su documentacion? DECISION: No se tomo la decisión final por parte del Binomio Raina-Chiorazzo para estar con un Gol en la carrera que se viene para el Rally Federal en nuestra ciudad. Parece que no prosperará por una cuestión de no contar con los tiempos que demanda este emprendimiento. CONCEPTOS: A propósito de Adrián Chiorazzo el actual presidente del club del primer automóvil argentino en nota televisiva tuvo duros conceptos para quienes tienen a su cargo la organización de la exposición de auto clásica por la forma de manejarse con nuestro primer auto y no reconocerlo como tal. RETOMAR: Aunque en su momento Jorge Clerici dejó entrever que no estaría trabajando en ninguna institución el ex campeón de la Clase Tres de Alma retomó la actividad sumándose a la tesorería del club Villa Dálmine en esta nueva gestión. Sin duda el amor es más fuerte por el club violeta del cual siempre fue hincha. TOPE RACE SERIES: La categoría llega hasta el autódromo de Alta Gracia para encarar otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". FELIZ: Así se mostró el piloto Matta tras la carrera del Turismo Cuatro Mil Argentino donde terminó segundo en La Plata con el excelente motor que le entregó Juanjo Tártara que se mostró muy competitivo. SUMARSE: El autódromo de San Nicolás ya empezó a probar ruido en el automovilismo nacional desde el momento que lo van conociendo. Ahora tras la llegada del Super TC 2000 y el Turismo Carretera se sumó y con ganas de hacerlo esta temporada el TC 2000 y el Turismo Pista. PROYECTO: El tema empezó a sonar hace mas de un mes y con el correr de los días el proyecto va tomando forma y hay una intención de un grupo empresario de construir un kartódromo de nivel internacional en el partido de Campana. TOPE RACE JUNIORS: Esta especialidad del automovilismo llega al autódromo de Alta Gracia para realizar otra fecha del certámen en este fin de semana. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". VICTORIA: Fue en el kartódromo de Zárate donde Pablo Clerici obtuvo su tercera carrera para continuar en su búsqueda de un nuevo campeonato en la categoría Kart Plus con la motorización de Romero y el Chasis a cargo de Guerra. TERMINAR: Juan Carlos Muñoz viene de correr en Concepción del Uruguay en la Clase Promocional de la categoría Alma la carrera con pilotos invitados donde en su final termino décimo cuarto y su invitado Eric DÁmario quedó en el puesto décimo séptimo con la motorización de Diego Fangio. QUEDAR: El retorno de Damián Toledo a la Alta Competencia se desarrolló en esta carrera donde en la Clase 1600 quedó cuarto en la final y en la de invitados contó con Claudio Cruzado que llegó décimo primero donde cuentan que el manejo del "Chef" de Los Cardales le devolvió el auto que lo trajeron en una bolsa. Que no cunda el pánico! TC BONAERENSE: La categoría se presenta este fin de semana con todas sus clases en el autódromo capitalino donde con su habitual parque arrancan desde las 10 hs con su espectáculo. VINCULADO: El "Torito" Gomez no está corriendo representando a Lima porque el tema presupuestario no está acorde para estar en el TC Regional pero mientras espera sigue vinculado al mundo tuerca trabajando y colaborando con Gastón Brown en la Clase Tres de la Categoría Alma. SERVICIOS: Aunque aún no se puede darle curso a la información ya llegó un importante proyecto de una terminal para contar con los servicios de Carlos Debesa para manejar todo el equipo deportivo en la alta competencia. TRIUNFO: El que obtuvo Pablo Savastano con Andres Coronel como invitado en la Clase Tres de la categoría Alma en el autódromo de Concepción del Uruguay en la última presentación donde le permite al piloto local mantenerse en la punta del campeonato tras ganar las últimas tres competencias. VOLVER: Tras una decisión personal vuelve a correr Victor Hugo Gonzalez a la categoría Alma en la Clase TC 1100 con el auto que ya está casi terminado de cara a la próxima competencia. EXPERIENCIA: El joven sigue haciendo experiencia en el mundo del karting y viene de hacer el Uno y ganar su serie en Zárate para luego en la final Alejandro Sfredo quedó en el lugar sexto. LLEGAR: El zarateño Leandro Cracco fue de la partida en el autódromo de Concepción del Uruguay participando en la Clase Dos de Aloma llegando noveno en la primera y luego décimo tercero en la segunda con el Fiat Uno. SENTIRSE: En reciente nota televisiva Ariel Barletta dejó entrever que se siente hincha de Ford desde muy chico y su piloto preferido y respetado es Héctor "Pirin" Gradassi por sus condiciones para manejar y ser además mecánico que le sirvió para todas sus carreras en el automovilismo, además contó que posee dos cupecitas con un amigo que comparten para sumarse al mundo de las cupecitas. ROTURA: La rotura del motor por parte del equipo de Leandro Cracco provocó una reunión urgente con el armador del mismo Andrés Coronel que en un futuro es probable que no continúe donde ya hay tres postulantes donde Fabián Carranza es el de mayor posibilidades para armar el Fiat Uno de la Clase Dos. OLVIDO: El zarateño Maximiliano Civitarese en Concepción del Uruguay en la Clase Dos de Alma con su Fiat Uno llegó décimo séptimo en la de titulares de la categoría Alma, mientras que la de invitados terminó décimo noveno en un fin de semana para el olvido. ACUERDO: Finalmente Gastón Fernandez logró llegar a un acuerdo con su nuevo motorista y a partir de la próxima carrera contará con los impulsores de Stupillo de la ciudad de Luján para su chasis del TC Regional donde viene corriendo el piloto local. CHARLA: Nos hacen saber que hay una extensa charla con el "Gringo" Sergio Regginatto para programa de televisión donde habló de su riquísima historia en el mundo del karting representando a la vecina ciudad de Zárate. FECHA: Luego de la reunión desarrollada en Luján los dirigentes creen que la próxima fecha de los chasis del Regional se llevará a cabo en el autódromo de Dolores en el fin de semana del 7 y 8 de julio. REGIONAL: Esta especialidad del karting visita con todas sus clases en el kartódromo de Ciudad Evita donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. COMPLICADO: Los caminos elegidos para el paso del Rally Federal pueden definir la presencia de la categoría en nuestra ciudad cuentan que será muy complicado tenerlo en condiciones para tal emprendimiento y los dirigentes ya dudan de poder concretar esta competencia. ENCUENTRO: El venidero 24 de junio en el Club Puerto Nuevo se viene el encuentro multimarca desde las 10 hs con la presencia de diferentes clubes de marcas y modelos. CARRERA: El venidero 20 de junio en el kartódromo de Zárate se desarrollará una carrera muy particular para cupecitas organizado por los responsables de auto clásica apto para todos quienes participar del mismo.

