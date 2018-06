Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 17/jun/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 17/jun/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







MULTA MULTIMILLONARIA: el Gobierno analiza aplicar una millonaria multa contra el sindicato de Camineros.- ANTES POR EL CONGRESO: Agustín Rossi anunció que esa bancada presentará un pedido de sesión especial por el tema FMI.- POLÉMICA COMPARACIÓN: El Papa Francisco comparó el aborto con una eugenesia "de guante blanco" como la que practicaron los "nazis".- PELEA MORTAL: Diecisiete muertos dejó el lanzamiento de una bomba lacrimógena en Caracas.- ATENTADO EN PLENA TREGUA: Un kamikaze se inmoló en medio de una multitud de talibanes afganos.- ANTES POR EL CONGRESO El presidente del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, anunció que esa bancada presentará un pedido de sesión especial para que el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "pase por el Congreso" nacional. "Desde el bloque del FpV-PJ presentaremos un pedido de sesión especial para el martes próximo, con el objetivo de que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso", adelantó Rossi. POLÉMICA COMPARACIÓN El Papa Francisco comparó este sábado el aborto practicado en caso de malformación del feto con una eugenesia "de guante blanco" como la que practicaron los "nazis", denunciando que "para tener una vida tranquila se elimine a inocentes". "He oído decir que está de moda, o al menos es habitual, realizar exámenes durante los primeros meses del embarazo para ver si el niño está bien o si nacerá con algo [con algún problema], y que la primera opción es deshacerse" de él en tal caso, declaró el papa al recibir en el Vaticano a representantes de asociaciones familiares. PELEA MORTAL Diecisiete muertos, ocho de ellos menores, y cinco heridos dejó el lanzamiento de una bomba lacrimógena en un club social del oeste de Caracas durante una pelea en una fiesta la madrugada de este sábado, confirmó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. "Se originó una riña en horas de la madrugada y una de las personas involucradas en la riña lanzó un artificio lacrimógeno que originó la estampida de más de 500 personas que se encontraban en el club social (…), ocasionando el fallecimiento de 17 personas", declaró Reverol. El funcionario anunció la detención de siete personas por el caso, dos menores, uno de ellos el presunto responsable de activar la bomba de gas. ATENTADO EN PLENA TREGUA Un kamikaze se inmoló en medio de una multitud de talibanes afganos, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, este sábado mientras tenía lugar un alto el fuego sin precedentes en el país, matando a al menos 20 personas, informaron responsables afganos. El ataque se produjo poco antes de que el presidente afgano Ashraf Ghani anunciara una prolongación del alto el fuego del gobierno respecto a los talibanes, después de que ambas partes hubieran aprobado interrumpir las hostilidades con motivo del Eid Al Fitr, la fiesta del fin del ayuno musulmán. MULTA MULTIMILLONARIA Luego del paro que Camioneros concretó este jueves, el Gobierno analiza aplicar una millonaria multa contra el sindicato que comanda Hugo Moyano por no haber cumplido con la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo en medio del conflicto por el reclamo de un aumento salarial del 27%. Si bien la cartera que conduce Jorge Triaca no adelantó el monto de la sanción, trascendió que podría alcanzar los 1.000 millones de pesos, en momentos en que la pelea entre el Gobierno y el líder camionero continúa escalando.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: