El peronismo cuestionó el veto del intendente a la derogación de la Tasa de Red Vial

Concejales del Frente Renovador y del PJ-Unidad Ciudadana expresaron su malestar por la decisión tomada por Abella. Sin embargo, no confirmaron si pedirán la insistencia, aunque no tengan los votos necesarios para aprobarla. El peronismo salió al cruce de Abella luego de que el intendente anunciara el fin de semana su decisión de vetar la derogación de la Tasa de Red Vial aprobada por el Concejo Deliberante hace dos semanas. El domingo, el jefe comunal reconoció que los fondos nacionales para asfaltar las calles de tierra remanentes en Héroes de Malvinas, Federal y Santa Florentina están "demorados", por lo que explicó contar con la recaudación de la Tasa de Red Vial es vital para el cumplimiento del proyecto ansiado por cientos de vecinos. La decisión final de vetar la derogación llegó, precisamente, tras oír el pedido de habitantes de esos barrios, según indicaron desde el Municipio. "Estoy sorprendido porque el intendente había salido días después de aprobada la derogación del impuesto al combustible a decir que iba a escuchar a los vecinos. Lo que no dijo es que iban a ser cinco vecinos que son manejados por punteros políticos suyos", expresó el concejal Marco Colella (Frente Renovador) ayer en diálogo con este medio. "Se sigue buscando la manera de ajustar y de hacer política con plata de los vecinos antes de optimizar los recursos que tiene el Municipio", añadió el autor del proyecto de la derogación. Todavía es incierto si las bancadas disidentes pedirán la insistencia del proyecto, una iniciativa que permite reenviar la norma al Ejecutivo, pero para la que se necesitan dos tercios de los votos en el recinto. Hoy, la oposición en su conjunto cuenta con la mitad más uno (11). Sería una medida apenas simbólica. Ayer también se refirió al veto la presidenta del bloque del PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle. En diálogo con FM Simple, la edil dijo haber sentido "pena" cuando se enteró de la decisión del jefe comunal. Y volvió a acusar al Gobierno -tal como lo había hecho durante la votación de la derogación - de querer enfrentar a "vecinos contra vecinos". "(Este veto es) a partir de una mentira de decirle a los vecinos que la única manera de realizar las obras que necesitan es a través de una tasa que es ilegal", manifestó. Para la concejal, que el impuesto aumente "en 40 centavos el valor del litro de combustible" es irrisorio en una ciudad que cuenta con una refinería -"con lo que eso implica en términos ambientales y de salud"- y en una situación económica desfavorable para la mayoría de los vecinos. "La nafta subió un 110 por ciento desde que asumió Macri y en Campana más", subrayó Calle, cuyo bloque está reuniendo firmas de vecinos descontentos con el impuesto. Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane), uno de los más críticos a la Tasa de Red Vial, atendió a LAD, aunque prefirió no brindar su opinión respecto al veto. "Falta saber cuál es el fundamento para vetar la ordenanza, para saber si existen argumentos políticos solamente o hay uno legal", explicó.

El peronismo cuestionó el veto del intendente a la derogación de la Tasa de Red Vial

